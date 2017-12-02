به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیرحسین لطفی ‌در ارتباط با برگزاری سیزدهمین کنگره آنستزیولوژی مراقبت‌های ویژه و مدیریت درد اظهار داشت: این کنگره به صورت جامع در تمامی رشته‌های مادر و شاخه‌های فوق‌تخصصی برگزار می‌شود و همه متخصصان و فوق‌تخصص‌های رشته‌های ذکرشده از سراسر کشور در این کنگره شرکت می‌کنند.

وی در ارتباط با چالش‌های پیش‌روی متخصصین بیهوشی عنوان کرد: موضوع حیات مهمترین نکته ذهنی و نگران‌کننده برای خود فرد و اطرافیان بیمار است به طوریکه اغلب انسان‌ها در درون خود قبل از شروع عمل جراحی و بیهوش شدن به اینکه آیا حتماً‌ به هوش خواهند آمد فکر می‌کنند و حتی ممکن است استرس‌های شدید قبل از شروع عمل و شروع بیهوشی در اتاق عمل دچار شوند.

عضو کمیته اجرایی سیزدهمین کنگره آنستزیولوژی، مراقبت ویژه و مدیریت درد ادامه داد: یکی از نکات مهم که در بین مردم ما ناشناخته مانده است، شناخت کامل مردم از نقش بسیار مهم متخصصین بیهوشی در انجام مراقبت کامل جان بیمار، قبل، حین و پس از عمل جراحی است که بدانند بیهوشی یک فرآیند کامل و مجزا از عمل جراحی است و حفظ ثبات و مراقبت از وضعیت حال بیمار در تمامی مراحل عمل به عهده متخصصین بیهوشی است.

این متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه درد افزود: متخصصین بیهوشی شرایط مناسب برای عمل جراحی را فراهم می‌کنند و در واقع این موضوع بسیار مهم نقش متخصصان بیهوشی در حفظ جان بیمار از نظر مردم و متأسفانه مسئولین وزارت بهداشت و سازمان‌ها ی بیمه‌گر مغفول و ناشناخته مانده و باعث شده است که از نظر تنظیم تعرفه‌های بیهوشی، بی‌دقتی بسیار و جفای نابخردانه‌ای را در این زمینه را شاهد باشیم.

وی در مورد بیهوشی و عوارض آن همچنین راهکارهای پیشگیری از این عوارض اظهار کرد: به طورکلی طیف وسیعی از عوارض به دنبال هر بار بیهوش شدن ایجاد می‌شود که می‌تواند از یک سردرد خفیف و ضعف عمومی تا خدای ناکرده به هوش نیامدن بیمار و افت وضعیت کارکرد مغزی آن، همچنین از دست دادن جان بیمار باشد لذا در کشورهای پیشرفته امکانات پیشرفته‌ای برای پایش و مراقبت از بیماران در طول بیهوشی استفاده می‌شود.

وی عنوان کرد:‌در ایران متخصصین بیهوشی پرتلاش و سختکوش با تکیه بر دانش تخصصی و مهارت‌های فردی، امکانات تکنولوژی حداقلی در سراسر کشور، خدمات باکیفیتی را به مردم ارائه می‌کنند تا بتوانند این عوارض را به حداقل برسانند.

وی بیان داشت:‌از این این حیث در کشور ما بیهوشی با کیفیت بالایی برای بیماران انجام می‌شود و موفقیت‌ها در این زمینه بسیار زیاد است.

لطفی افزود: گاهی شنیده شده است که عوارضی پس از عمل جراحی ناشی از بیهوشی ایجاد می‌شود که توسط افراد ناآگاه به عوارض بیهوشی ربط داده می‌شود که این در واقع گمراه کردن بیماران عزیز است.

وی افزود: در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته بیماران می‌توانند به متخصصین بیهوشی مراجعه کنند و در مورد عوارض بروزیافته مشورت کرده و درمان بگیرند ولی متأسفانه در کشور ما ارتباط بین بیماران و متخصصین بیهوشی و مراقبت‌های ویژه قطع است و امکان مراجعه و آگاه شدن همچنین گرفتن درمان مناسب تعریف نشده است.

این متخصص بیهوشی در ادامه به کنترل درد پس از عمل اشاره کرد و گفت:‌در حال حاضر در کشور ایران رشته فوق‌تخصصی درد جزء رشته‌های فوق‌تخصصی بیهوشی است و کنترل درد حاد پس از عمل جراحی نیز جزء حیطه اقدامات رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و درد است.

عضو کمیته اجرایی سیزدهمین کنگره آنستزیولوژی، مراقبت ویژه و مدیریت درد تصریح کرد: این حق طبیعی بیمار است که پس از عمل جراحی درد کمی را تحمل کند ولی متأسفانه در کشور ما همچنان مانند ۶۰ سال قبل کنترل درد پس از عمل به عهده جراح بیمار است که باعث می‌شود اغلب بیماران از درد پس از عمل رنج برده و از زجر درد پس از عمل خاطره‌ای بد در دوره نقاهت دارند.

لطفی اضافه کرد: این در حالی است که باید کنترل درد پس از اعمال جراحی به عهده متخصصین بیهوشی کنترل درد حاد باشد. همچنین بیماران می‌توانند سرویس تخصصی کنترل درد داشته باشند و زمان بعد از عمل را با درد بسیار کم بگذرانند که این مسئله باعث رضایتمندی بیشتر بیماران و کاهش زمان اقامت در بیمارستان، کاهش طول دوره نقاهت و کاهش درد و رنج ناشی از درد پس از عمل می‌شود.

مسول روابط عمومی سیزدهمین کنگره آنستزیولوژی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم که به تدریج با درایت و تدبیر مسئولین وزارت بهداشت و ایجاد فرهنگسازی، ارتباط بین بیماران عزیز با متخصصین بیهوشی جهت افزایش آگاهی بیم اران و کنترل بهینه درد، تعریف و آسان گردد.

سیزدهمین کنگره آنستزیولوژی، مراقبت‌ ویژه و مدیریت درد با حضور ۱۱ سخنران خارجی از کشورهای ایتالیا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئیس ۱۵ تا ۱۷ آذر در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود.