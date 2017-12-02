احضار رسول خادم به مقر اتحادیه جهانی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، انعکاس رسانه ای پرونده علیرضا کریمی مبنی بر باخت او در مقابل حریف روس در رقابتهای جهانی امید باعث حساسیت و واکنش جدی اتحادیه جهانی شد.

بدین ترتیب اتحادیه جهانی کشتی، وظیفه رسیدگی جدی به این پرونده را به کمیته های اخلاق و انضباطی خود سپرد و ایران باید طی هفته های آتی منتظر محرومیت و جریمه های احتمالی و تصمیمات سختی باشد.

از فدراسیون کشتی خبر می رسد که رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون و عضو هیات رئیسه اتحادیه جهانی باید تا چند روز آینده منتظر احضار به مقر این اتحادیه در سوئیس باشد تا در خصوص حواشی مسابقات امیدهای جهان به اعضای هیات رئیسه توضیح دهد. حال باید امیدوار بود که خادم با توجه به ارتباط خوب و نزدیک با برخی از اعضای هیات رئیسه و رئیس اتحادیه جهانی و همچنین دیپلماسی مطلوب، بتواند کشتی ایران را از خطر محرومیت و جریمه های سنگین نجات دهد.

اتحادیه جهانی شب گذشته با رسانه ای کردن پرونده علیرضا کریمی در سایت رسمی خود از کمیته های انضباطی و اخلاق خود خواست تا با جدیت پیگیر این پرونده باشند و نتیجه نهایی را تا چند هفته آینده به هیات رئیسه ارائه دهند.