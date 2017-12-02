ارائه خدمات مطلوب به شهروندان باعث افزایش رضایتمندی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار "محمدرضا میرحیدری"، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت، گفت: امروز نیروی انتظامی طبق فرمایش مقام معظم رهبری مایه عزت و آبروی نظام اسلامی است.

سردار میر حیدری در جلسه نتایج نظارت تخصصی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه در این استان بستر مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ایجاد شده است ، خاطر نشان کرد: ارائه خدمات مطلوب به شهروندان باعث افزایش رضایتمندی مردم عزیز است و توفیق فرماندهی انتظامی خراسان شمالی ، در تعاملات برون سازمانی با دستگاه های اجرایی بوده که باعث تحسین است.

سرپرست هیئت نظارت ستادی ناجا در ادامه یاد آور شد: در اجرای این ماموریت تعداد هفت هزار و ۴۸۴ فعالیت به ثبت رسیده که رقم بسیار قابل توجهی است.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۱۳۸ رده در استان خراسان شمالی مورد ارزیابی قرار گرفته ، افزود: تعداد ۱۶۱ تیم به رده ها و شهرستان های استان اعزام شده که ۹۷ درصد رده ها را مورد ارزیابی خود قرار داده اند.

سردار میر حیدری همچنین با بیان اینکه تعداد ۱۵۱ مصوبه به عنوان تفاهم نامه امضاء شده است ، گفت: در طول انجام نظارت ستادی از فرماندهی انتظامی خراسان شمالی تعداد سه هزار و ۳۷ حسن احصاء شده که بسیار قابل قبول است.

سرپرست هیئت نظارت ستادی ناجا با تقدیر و تشکر از همکاری بازرسان اعزامی ، معاونان و فرماندهان انتظامی خراسان شمالی بر لزوم توجه ویژه به رفع معایب احصاء شده تاکید کرد.

سردار"علیرضا مظاهری" فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی نیز در ادامه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت : موضوع نظارت و بازرسی در نظام اسلامی و در سازمان نیروی انتظامی امری اعتقادی و علمی است.

این مقام ارشد انتظامی در استان با اشاره به اینکه رفع نواقص و معایب کمک بزرگی به انجام بهینه ماموریت های سازمانی می کند، افزود: سعی و تلاش ناجا بر این مهم است که با درک موقعیت فعلی نظام اسلامی و با بهره گیری از امکانات ، تجهیزات و نیروی انسانی بهترین بهره وری را برای مردم عزیز به ارمغان بیاورد.

فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی انجام نظارت و بازرسی را بر شکوفایی و پویایی سازمان نیروی انتظامی تاثیر گذار دانست ، اظهار داشت : انجام نظارت و بازرسی ها باعث ارتقاء میزان بهره وری و خدمت رسانی مطلوب به شهروندان می شود.

سردار مظاهری در ادامه با اشاره به اینکه امروز ناجا برای حفظ امنیت موجود بهترین نیروهای خود را از دست داده ، خاطر نشان کرد : امنیت موجود در کشور و استان خراسان شمالی را مدیون خون پاک شهدا و جان فشانی های غیور مردان عرصه نظم و امنیت هستیم