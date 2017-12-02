تیم بانوان گیلان قهرمان نهمین دوره لیگ هاکی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هاکی بانوان استان گیلان در پایان رقابت های نهمین دوره لیگ هاکی بانوان «جام کوثر» به مقام قهرمانی دست یافت.

این رقابت های از سه شنبه هفتم تا جمعه ۱۰ آذر ماه به میزبانی استانی گیلان و شهر رشت با حضور تیم های جهیزات دندانپزشکی رازی ایلام، هیئت هاکی گیلان، هیئت هاکی گلستان، هیئت هاکی همدان، پی سازان کریمان جنوب کرمان برگزار شد.

در فینال نهمین دوره رقابت های لیگ هاکی بانوان کشور ، تیم هاکی بانوان استان گیلان با برد ۳ بر ۲ در برابر تیم ایلام به مقام قهرمانی این رقابت دست یافته و تیم های همدان و کرمان نیز مشترکا سوم شدند.