تقریب مذاهب اسلامی مهم ترین مولفه تمدن اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه-محمد سرخوش: وحدت اسلامی کار و وظیفه ای است گویای یک‌ هدف ایدئولوژیک، در دوره ای مقدس و در عین حال همه جانبه و دارای ابعاد متعددی که مجموعه ای از شرایط و زمینه های خاص تاریخی و اجتماعی سبب شده است تا دچار نوعی محدودیت مفهومی شود.

وحدت اسلامی که در اصل تعبیری جامع، شامل همه ی جنبه های اسلامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مانند آن در زندگی است، به اصطلاحی تبدیل شده است که تنها بعد مذهبی و پیوندهای مذهبی میان مسلمانان را در بر می گیرد.

وحدت سیاسی از منظر ساختار داخلی دولت و روابط مسلمانان،وحدت اجتماعی در سطح روابط ملی و قومی و نیز وحدت فرهنگی در بعد اندیشه و ابعاد مختلف آن در زندگی نوین، همگی ضروریت هایی اساسی به شمار می روند.

سرزمین جهان اسلام دارای مساحتی بیش از ۳۵ میلیون کیلومتر و جمعیت بیش از یک میلیاردی که مرگ در راه خدا سعادت می دانند و همچنین وجود یکصد بندر استراتژیک بر سواحل دریا ها و اقیانوس های مختلف است و بر بخش عمده ی منابع نفتی،مس،اورانیومو مانند آن در جهان کنترل دارد.

وحدت یا تقریب !؟

نقطه مشترک همه جریان های تقرب گرا این است که این نظریه نه براساس مفهوم وحدت بلکه براساس مفهوم تقریب بنا شده است، چون واقع گرایی آنان را ملزم ساخته است تا هدفی را دنبال کنند که قابل دسترسی باشد، نه آن که دنبال امری باشد که تحقق آن به این راحتی قابل تصور نمی باشد.

وحدت به معنای یکی شدن و ذوب شدن در یکدیگر اما تقریب به معنای نزدیکی است.

مخالفین اتحاد مسلمین برای اینکه از «وحدت مسلمین» مفهومی غیرمنطقی و غیرعملی بسازند آن را به نام «وحدت مذهبی» توجیه می کنند، تا در قدم اول، با شکست مواجه گردد.

هرگز هیچ یک از اهالی تقریب قائل به وحدت به معنی خاص نیست.

منظور از وحدت مسلمین حصر مذاهب به یک مذهب نیست بلکه منظور متشکل شدن مسلمین است در یک صف، در برابر دشمنان مشترکشان و نه ذوب مذاهب در یکدیگر است.

تقریب در بین نظرات گوناگون؛

بحث تقریب مذاهب به معنای همزیستی مسالمت آمیز میان مذاهب با حفظ عقاید هر مذهب توأم با احترام به مذهب دیگر براساس تکیه بر اشتراکات از همان ابتدای ظهور اسلام مطرح بوده است چنان چه مناظرات و همسایگی مسلمانان با یهود و نصارا را از صدراسلام شاهد هستیم.

وحدت بر دو نوع است؛

وحدت خاص/وحدت عام

وحدت خاص چیست؟

وحدتی که داخل حوزه اسلام است در مقابل استکبار جهانی است.

وحدت عام چیست؟

وظیفه انقلابیون جهان است که هیچ ارتباطی به مذهب ندارد، این وحدت مسئله ایست انسانی نه دینی. هر انسان آزاده ای از هر دین و مذهب و آیینی باید در مقابل ظلم و استبداد و استعمار جهانی و امپریالیسم ضد بشر مقاومت کند و این نیاز به وحدت دارد.

امروزه وحدت اسلامی،کابوسی است که خواب خوش استکبار جهانی را پریشان کرده است و بر وحشتش می افزاید.

وحدت در کلام الله؛

و اعتصموا بحبل الله جمعا و لا تفرقوا

این آیه قرآنی که بنیاد عقاید جامعه سازی قرآنی بر آن استوار است، شامل یک امر است «اعتصموا» و شامل یک نهی است و آن «لا تفرقوا» است.

امر وارده در این آیه اتحاد و تمسک به قرآن را بر مسلمین واجب می کند و هر کاری و اقدامی که مقدمه تحقق این واجب باشد، بالطبع واجب می شود.

از طرف دیگر باید برای جلوگیری از تفرق که به نص صریح قرآن نهی شده است و حرام قطعی گشته است و حذف کردن عوامل تفرق زا، از آن جا که مقدمه واجب هستند، واجب است.

کدام‌وحدت!وحدت سیاسی یا...

قرآن کریم در آیه ۶۳ و ۶۴ سوره ی انفال در نفی دروغین انواع وحدت،وحدتی که زیر عنوان *وحدت فیزیکی و منافع مادی* می گنجد،به وحدت حقیقی اشاره می کند از جمله وحدت های دروغین عبارتند از؛

۱.وحدت بر اساس منافع سیاسی

۲.وحدت بر پایه ی قومی

۳.وحدت بر اساس تعصبات قبیله ای

۴.وحدت بر اساس عامل جغرافیایی

۵.وحدت بر اساس تاریخ مشترک

۶.وحدت بر اساس منافع طبقاتی

قرآن کریم هیچ کدام از انواع وحدت را عامل قاطع پیروزی نمی داند،اما فقط یک وحدت است که عامل قاطع پیروزی می داند و آن*وحدت دل ها*است.

منشور وحدت

امروزه منشور وحدت «خدای یگانه، رسول مکرم اسلام، قرآن، کعبه، حج، نماز و...» ملاک عملی و نظری مناسب برای تقریب مذاهب است.

وحدت و تقریب پیش زمینه تشکیل امت اسلامی است:

ملاک وحدت در تمدن اسلامی ربوبیت خدا است و در این بین ربوبیت اومانیستی و فرعونی کنار می رود، بنابراین وحدت میان فرق اسلامی مسأله ای حیاتی، ضروری است و ارزش آن بویژه در دنیای امروز و شرایط فعلی جهان غیر قابل انکار است.

با توجه به اینکه جامعه اسلامی هر روز رو به پیشرفت است و این طبیعی است که با هر پیشرفتی در هر جامعه ای دشمنان آن ها نیز بیکار نمی نشینند و با ایجاد تفرقه و از بین بردن وحدت در بین مسلمین تمدن اسلامی را که از نظر خود غربی ها در سه تمدن اولیه موجود در جهان است را از بین می برند.

تمدن به معنای وابستگی به شهر است و خروج از مرحله بادیه نشینی است و با فرهنگ تفاوت دارد . هر جامعه ای ممکن است تمدن نداشته باشد اما فرهنگ را همه دارند .

مفهوم تمدن سازی نوین اسلامی

عبارت است از: پیشرفت همه جانبه مظاهر مادی و معنوی مسلمانان در دو بخش ابزاری و سخت افزاری،از قبیل علم، اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار بین المللی و ... و بخش نرم افزاری تمدن اسلامی، به عنوان حاکمیت «سبک زندگی اسلامی» در همه ی مظاهر زندگی؛

مقاممعظم‌رهبری در چشم‌انداز آینده انقلاب اسلامی؛

هدف نهایی نظام اسلامی، ایجاد امت واحد اسلامی و تمدن اسلامی جدید ... است. (بیانات مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰)

شکل گیری تمدن نوین اسلامی باید با توجه به «مبانی مشترک تمامی مذاهب اسلامی» و نه ایران شیعی باشد.

تربیت عقلانی، اخلاقی و قانونی را هدف بعثت نبی مکرم اسلام است که زندگی آسوده و رو به کمال انسان تمدن نوین اسلامی و تشکیل امت واحده اسلامی به آن ها نیازمند است. (بیانات مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۸)

تمدن نوین اسلامی دارای دو بخش است:

الف) بخش ابزاری یا سخت افزاری که شامل نمودهای پیشرفت می شود؛ از قبیل: علم, اختراع، اقتصاد، سیاست، اعتبار بین المللی و نظایر آن.

ب) بخش نرم افزاری حقیقی و اساسی تمدن اسلامی که شامل حاکمیت «سبک زندگی اسلامی» در تمام مظاهر زندگی و حیات مسلمانان است.

تحقق هر دو بخش در تمدن نوین اسلامی ضروری است . (بیانات ایشان در جمع دانشجویان، دانش آموزان و سایر جوانان خراسان شمالی، مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱)

وجود یک تمدن دینی بدون جامعه دینی محقق نخواهد شد و بعد بدون جامعه دینی دولت دینی هم محقق نخواهد شد. دولت قسمت عمده یک نظام را تشکیل می‌دهد، درنتیجه بدون وجود دولت دینی فرض نظام دینی محال است و در آخر هم بدون ایجاد یک انقلاب تغییر در اصل نظام ایجاد نمی‌شود.

امروز مولفه اصلی در حرکت به سمت تمدن اسلامی قطعا وحدت اسلامی است و جامعه و امت تشکیل نمی شود جز با وحدت اسلامی همه ی مسلمانان.