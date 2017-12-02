به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، روز جمعه پس از انتشار گزارشی مبنی بر این که مایکل فلین از ترامپ دستور گرفته بود تا با مقامات روسیه مذاکره کند، سرمایهگذاران به ماجراجویی افتادند و سهام در مقادیر پایینتری بسته شد.
ایبیسی نیوز گزارش داد، فلین، مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید، شهادت خواهد داد که در طول کمپین انتخاباتی سال ۲۰۱۶ دستور داشته است تا با مقامات روسی تماس برقرار کند. فلین در مورد دروغگویی به افبیآی در مورد تماسهای پیش از انتخابات خود با سفیر روسیه در آمریکا، گناهکار شناخته شد.
گزارش ویژه ایبیسی نیوز امروز اعلام کرد که مایکل فلین قول داده است با تیم بازرسی مولر همکاری کامل داشته باشد و آماده میشود شهادت دهد که دونالد ترامپ به عنوان کاندیدای ریاستجمهوری به او دستور داده که با روسها تماس برقرار کند.
ایبیسی بعدا در گزارشی آپدیت شده اعلام کرد که فلین خواهد گفت که ترامپ از او خواسته است با روسیه در ابتدا به عنوان راهی برای همکاری با هم برای جنگ در سوریه، تماس بگیرد.
جرمی کلین، استراتژیست ارشد بازار در شرکت اوراق افبیان میگوید: اگر شما باور داشته باشید که در ۱۳ ماه گذشته بازارها به علت وجود ترامپ به طور متوالی سود کردهاند، این گزارش همه آن رشتهها را پنبه میکند. بازارها از وضعیت نامشخص خوششان نمیآید و این نهایت نامعینی است.
شاخصهای مهم در پایینترین مقادیر جلسه روز جمعه خود بسته شدند. میانگین صنعتی داوجونز به یکباره ۳۵۰.۴۵ واحد سقوط کرد و در پایان روز ۴۰.۷۶ واحد پایینتر و در ۲۴۲۳۱.۵۹ واحد بسته شد.
بعد از این خبر، اساندپی ۵۰۰ هم ۰.۲ درصد افت کرد و در نهایت با سقوط ۱.۴ درصدی در رقم ۲۶۴۲.۲۲ واحد بسته شد.
کامپوزیت نزدک سقوط ۱.۹۹ درصدی را در پایینترین حالت دیروز خود تجربه کرد اما در نهایت با ۰.۴ درصد پایینتر از مقدار اولیه خود در ۶۸۴۷.۵۹ واحد بسته شد.
طلا و جواهرات بلافاصله بعد از گزارش ایبیسی و هجوم سرمایهگذاران به سوی سرمایههای امن، جهش کردند. قیمت طلا پس از این گزارش از ۱۲۷۷.۵ دلار برای هر اونس تا ۱۲۹۱.۷۰ دلار برای هر اونس جهش کرد و با اندکی کاهش در ۱۲۸۲.۹۰ دلار برای هر اونس تثبیت شد.
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