هنر دینی مانعی برای مشکلات اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهرابی پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز هفته فرهنگی و هنری اشراق افزود: اگر نگاه کنیم به روزهای هفته وحدت مشاهده می کنیم که خداوند به پاس ارزش هنر بزرگترین هدیه را ارائه کرده است.

وی ادامه داد: هنرمند دینی پا به عرصه اجتماعی می گذارد و هنر ماندگار هنری است که تاثیر در فضای اجتماعی داشته باشد و پیامبر از افرادیکه بر سر یک ملخ با هم جنگ می کردند ایثارگر ساختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد:فلسفه هنر و تعریف هنر شاید نشود به طور کامل تعریف کرد اما هنر را زیبایی می توان تعریف کرد اما زیبایی و هنر زمانی معنی دارد که حلقه اتصال به خالق هستی ارتباط پیدا می کند.

حجت الاسلام معرابی ادامه داد: زمانی اثر ماندگار می شود که با مخلوق مرتبط باشد امروز یا هنر، هنر دینی نیست یا اینکه ارتباط با خالق هستی ندارد و امروز کمبود هنر دینی در جامعه احساس می شود.

وی تاکید کرد: اگر امروز جامعه مریض و بیمار است به دلیل نبود هنر دینی است و اگر در جامعه آمار طلاق افزایش دارد به دلیل نبود هنر دینی است و هرجا این هنر مورد بی مهری قرار گرفت شاهد افزایش ناهنجاری خواهیم بود.