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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس:

هنر دینی مانعی برای مشکلات اجتماعی است

هنر دینی مانعی برای مشکلات اجتماعی است

شیراز _ مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس گفت: مشکلات امروز جامعه ما نبود هنر دینی و کم توجه ای به این مهم است در حالیکه این هنر جامعه را به موفقیت می رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهرابی پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز هفته فرهنگی و هنری اشراق افزود: اگر نگاه کنیم به روزهای هفته وحدت مشاهده می کنیم که خداوند به پاس ارزش هنر بزرگترین هدیه را ارائه کرده است.

وی ادامه داد: هنرمند دینی پا به عرصه اجتماعی می گذارد و هنر ماندگار هنری است که تاثیر در فضای اجتماعی داشته باشد و پیامبر از افرادیکه بر سر یک ملخ با هم جنگ می کردند ایثارگر ساختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد:فلسفه هنر و تعریف هنر شاید نشود به طور کامل تعریف کرد اما هنر را زیبایی می توان تعریف کرد اما زیبایی و هنر زمانی معنی دارد که حلقه اتصال به خالق هستی ارتباط پیدا می کند.

حجت الاسلام معرابی ادامه داد: زمانی اثر ماندگار می شود که با مخلوق مرتبط باشد امروز یا هنر، هنر دینی نیست یا اینکه ارتباط با خالق هستی ندارد و امروز  کمبود هنر دینی در جامعه احساس می شود.

وی تاکید کرد: اگر امروز جامعه مریض و بیمار است به دلیل نبود هنر دینی است و اگر در جامعه آمار طلاق افزایش دارد به دلیل نبود هنر دینی است و هرجا این هنر مورد بی مهری قرار گرفت شاهد افزایش ناهنجاری خواهیم بود.

کد مطلب 4160379

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