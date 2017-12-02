رشد ۵۸ درصدی کشفیات قاچاق سوخت در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مظفر ظهر شنبه در جمع اعضای کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، با بیان اینکه کشفیات قاچاق سوخت در استان زنجان طی هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد رشد دارد، افزود: بیش از ۹۰ درصد مکشوفات فرآورده‌های نفتی که در محورهای مواصلاتی استان تردد می‌کنند متعلق به استان زنجان نیست.

وی اظهار کرد: طی هشت ماهه سال گذشته ۱۵۵ هزار و ۹۱۰ لیتر قاچاق نفت سفید و نفت گاز در استان زنجان کشف و ضبط شد که این میزان قاچاق در هشت ماهه سال جاری به ۲۴۶ هزار و ۵۸۰ لیتر رسیده که ۱۱۵ هزار و ۴۰۰ لیتر نفت سفید، ۱۰۷ هزار و ۹۸۰ لیتر نفت گاز و ۲۳ هزار و ۶۰۰ لیتر نیز نفت کوره بود.

رئیس اداره نظارت و کنترل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان گفت: طی سال گذشته ۱۸۱ هزار و ۲۱۰ لیتر انواع فرآورده‌های نفتی کشف‌شده است.

مظفر با بیان اینکه نیروی انتظامی استان زنجان درزمینه کشفیات قاچاق سوخت نقش مهم و اساسی دارد، گفت: با توجه به نظارت دقیق نیروی انتظامی در محورهای مواصلاتی استان زنجان، کشفیات زیادی در زمینه قاچاق سوخت در استان زنجان صورت گرفته است.

وی با اشاره به قرار گرفتن استان زنجان در مسیر محور مواصلاتی به غرب و شمال غرب کشور و برخورداری از زیرساخت حمل‌ونقل جاده‌ای گسترده، گفت: زنجان موقعیت خاصی در بین استان‌های کشور دارد و با توجه به همجواری با هفت استان، تردد خودروها از این استان زیاد است.

مظفر بابیان اینکه استان زنجان به یک نقطه پرخطر برای قاچاق سوخت تبدیل‌شده است، گفت: حرکت در مسیر مبارزه با قاچاق کالا نیازمند گام‌های محکم و جدی است و قاچاق حامل‌های انرژی یکی از مشکلات کشور در حوزه اقتصاد پنهان است.

رئیس اداره نظارت و کنترل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان تصریح کرد: با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور تا حدی از قاچاق جلوگیری شده است.