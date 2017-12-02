پیشی گرفتن جمعیت خواهران طلبه از برادران در برخی استان ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه‌های علمیه خواهران، ‌ آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار اساتید و طلاب حوزه علمیه خواهران استان زنجان گفت: خواهران حوزوی باید از مدافعان اصل احکام دینی باشند.

وی افزود: بانوان طلبه باید بر احکام فقهی به ویژه احکام زنان کاملا مسلط بوده و جزئیات آن را بدانند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکید کرد: طلاب خواهر باید با مبانی و ریشه‌های احکام آشنا باشند، یکی از مسائل این است که آیا زن می‌تواند مجتهد باشد یا خیر، مجتهد شدن برای زن مانعی ندارد و فتوا برای خود او معتبر است و دیگر نمی‌تواند تقلید کند اما قریب به اتفاق علما می‌گویند که زن نمی‌تواند مرجع تقلید شود.

فاضل لنکرانی با بیان اینکه مرجع‌ عنوان زعامت دین را دارد، اظهار داشت: زعامت و مرجعیت مسؤولیتی بسیار خطیر است که خداوند این مسؤولیت را از زن برداشته است.

وی عنوان کرد: در زمینه حجاب نیز قرآن مساله چادر را مطرح کرده است اما استکبار در برنامه‌ای وسیع برای مقابله با حجاب و چادر مسائلی را به ویژه در فضای مجازی مطرح می‌کند که خواهران طلبه در مقابله با این توطئه‌ها، می‌توانند نقش ویژه‌ای ایفا کنند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه با افراد بد حجاب و بی حجاب باید با منطق صحبت شود، اظهار داشت: باید به چنین افرادی تفهیم کرد، بسیاری از افراد نمی‌دانند که مساله چادر در قرآن بیان شده است، اگر خود انسان باور به مساله نداشته باشد نمی‌تواند دیگران را جذب کند از این رو خواهران طلبه باید حجاب را باور داشته باشند و مساله را برای دیگران تببین کنند.

فاضل لنکرانی گفت: برخی می گویند چادر و حجاب بر خلاف آزادی است اما مساله برعکس است چراکه زن به وسیله حجاب خود را از هزاران مشکل آزاد کرده و با بی حجابی خود را در ورطه هزاران مشکل قرار می دهد.

وی با بیان اینکه حجاب مصونیت و امنیت است، افزود: در همه احکام اسلامی درباره زنان باید اعتقاد لازم وجود داشته و مساله کاملا برای خواهران طلبه روشن باشد تا بتوانند مسائل را تبیین کنند، البته باب اجتهاد باز است اما انسان نمی‌تواند با صریح قرآن مخالفت کند، قرآن شهادت یک زن در برخی موارد را کافی نمی‌داند و اگر این مساله نیز صحیح بررسی شود در واقع خداوند این مسئولیت را از دوش زنان برداشته چراکه ادای شهادت واجب است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه جهاد بر زنان واجب نیست اما زنان باید مجاهد پرور باشند، عنوان کرد: زن باید مردان مجاهد تربیت و از آنها حمایت کند.

فاضل لنکرانی اظهار داشت: اسلام نسبت به اختلاط زن و مرد بسیار حساس است، اما متاسفانه امروز در مجموعه‌های دولتی و نهادها به برخی از مسائل توجه نمی‌شود، اگر مسئولیت زن مستلزم این باشد که با هزار مرد صحبت کند اشکال پیدا می کند مگر اینکه ضوابط رعایت شود.

وی با بیان اینکه امروزه در فضای مجازی تهاجمات بسیاری به اسلام می‌شود، تاکید کرد: دعوای غرب با اسلام در زمینه مباحث زنان تنها بحث حجاب نیست، غربی‌ها به دنبال ریشه‌ کن کردن بنیان خانواده هستند و به بهانه تساوی مرد و زن می‌خواهند بنیان خانواده‌ها را از بین ببرند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: غرب می‌خواهد زن را از ماهیت اصلی خود خارج کند که این مساله در غرب دیده می‌شود و دنبال بی بند و باری هستند، کسانی که در فضای مجازی به اسم آزادی برای زن‌ها نفی حجاب را مطرح می‌کنند دنبال بی بند و باری و ضد اخلاق هستند و الا نسبت به زن و حقوق آن دلسوزی ندارند.

فاضل لنکرانی با بیان اینکه به برکت انقلاب حوزه علمیه خواهران رشد ویژه‌ای داشته است، تاکید کرد: در برخی از استانها تعداد خواهران طلبه از برادران بیشتر است، اگر خواهران طلبه قوی در جامعه داشته باشیم، از فقه، اخلاق و جامعه دفاع خواهد شد.