پژوهش‌ در قم باید بر اساس نیاز استان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری (فن بازار) استان قم که در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد، گفت: هر امری که با جدیت و نظم انجام شود منجر به نتیجه خواهد شد.

وی با اشاره به این مطلب که هیچ چیز خوبی به آسانی به دست نمی‌آید، اظهار کرد: در هر تحقیق و پژوهشی که انجام می‌شود باید به چگونگی عملکرد و نحوه اجرای آن توجه شود.

استاندار قم با تأکید بر اینکه نخبه شدن نتیجه تلاش و عمل فزاینده است، افزود: پژوهش‌ها باید بر اساس کمبودها و نیازهای اساسی استان طراحی و انجام شود.

ارتباط دانشگاه و صنعت باید تقویت شود

وی با بیان اینکه پژوهش‌ها سبب خطای کمتر و منفعت بیشتر پروژه‌ها و برنامه‌ها خواهد شد، گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت باید قوی‌تر و هدفمندتر از گذشته باشد.

صادقی با بیان اینکه حوزه دانشگاهی و علوم باید به صنعت استان کمک کند، اظهار کرد: پژوهش زمانی ثمربخش است که نماد بیرونی و کاربردی داشته باشد.

وی با اذعان به کمبود اعتبارات پژوهشی در قم گفت: تمرکز برنامه‌های پژوهشی استان می‌تواند تا حدودی از بار مشکلات قم می‌کاهد.

استاندار قم با بیان اینکه احتمالاً نمایشگاه پژوهش و فناوری هر سال در دانشگاه صنعتی برگزار شود، گفت: این دانشگاه زمینه و بنیه خوبی در ارتباط دانشگاه و صنعت استان دارد.

دانشگاه صنعتی قم دارای رتبه ۵ کشور در حوزه نانو است

رئیس دانشگاه صنعتی قم در بخش دیگری از این مراسم با اشاره به اینکه این دانشگاه ۲۸ رشته تحصیلی را پوشش داده است، گفت: بیش از ۴۰ درصد از دانشجویان دانشگاه در ۱۴ رشته مختلف در مقطع ارشد تحصیل می‌کنند.

بهرام خوشنویسان با بیان اینکه دبیرخانه کمیته ارتباط با صنعت در دانشگاه صنعتی قم قرار دارد، افزود: این دانشگاه دارای رتبه ۵ کشور در حوزه نانو هستیم.

وی با اعلام آمادگی برای برگزاری سالانه نمایشگاه گفت: ضرورت دارد برنامه‌های نمایشگاه سال به سال پایش شود و شرکت‌هایی مستقر شوند که بر اساس پژوهش و فناوری شکل گرفته باشند.

شایان ذکر است هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری (فن بازار) استان قم به مناسبت هفته پژوهش و فناوری با ۲۱ غرفه شامل ۱۲ غرفه مراکز آموزشی و پژوهشی و فناوری و ۷ واحد صنعتی و ۲ فن بازار از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه سال جاری در دانشگاه صنعتی قم در حال برگزاری است.