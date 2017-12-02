لزوم ایجاد وحدت و انسجام در هیئات مذهبی ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی، پیش از ظهر شنبه در دیدار با رییس و اعضای شورای هیات مذهبی و رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد، طی سخنانی با اشاره به هفته وحدت و لزوم هماهنگی و همدلی بین متولیان و هیات امنای هیات ها اظهار داشت: استکبار جهانی و تهاجم فرهنگی با نفوذ تفکر غربی برای از هم پاشیدن این اتحاد بین امت اسلامی تلاش می کند و به دنبال آن است تا بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند.

حسینی با اشاره اینکه تعدد هیئات مذهبی که در وهله اول نشان از ارادت ویژه مردم ما به اهل‌بیت علیهم‌السلام است بیان داشت: تعدد هیئات مذهبی مشکلاتی را در ایام محرم برای مردم به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن نبود هماهنگی و انسجام لازم بین برنامه هیئت‌ها و سردرگمی مردم در استفاده بهینه از برنامه‌های مفید چند هیات می‌باشد.

امام‌جمعه صفادشت با تأکید بر اینکه هیئت‌های مذهبی باید سیاسی و سیاست زده نباشند باشند گفت: بصیرت افزایی، روشنگری و آگاهی بخشی به نسل جوانان از اصلی‌ترین رسالت‌های هیئت‌های مذهبی است.

حسینی در پایان با مثبت خواندن عملکرد اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملارد در ساماندهی و برگزاری کلاسها و کارگاهای آموزشی ویژه مداحان و ذاکرین اهل‌بیت گفت: مداحان با ارائه مطالب نغز و مفید باید به دنبال ترویج فرهنگ اسلامی و قرآنی باشند.

لازم به ذکر است در انتخابات شورای هیئات مذهبی که در 5 آبان سال جاری برگزار شد عوض عشایر پور به‌عنوان رئیس و اکرم چراغی به‌عنوان نائب رئیس انتخابات شدند.