خبر خوش شورا برای مهر شهر/گرد معابر خاکی زدوده می شود

خبرگزاری مهر٬ گروه استان ها: صبح امروز شنبه جلسه شورای شهر با حضور حداکثری اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه به موضوعاتی اعم از آسفالت مهر شهر بیرجند پرداخته شد.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند در این جلسه بیان کرد: اجرای آسفالت در معابر مهرشهر نیازمند اجرای فاضلاب است.

مهدی میری ادامه داد: آب و فاضلاب بودجه ای هم ندارد و می خواهد در تمامی مسیرهای مهرشهر طرح فاضلاب را اجرا کند.

وی با بیان اینکه آب و فاضلاب برای اجرای طرح خود در مهرشهر زمان تعریف نکرده است،گفت: ما نمی توانیم بیش از این مردم را منتظر نگه داریم.

مهلت دو ساله شهردار برای اجرای پروژه های آب و فاضلاب

یکی دیگر از اعضای شورای شهر بیرجند بیان کرد: چندین سال است که مردم مهرشهر از کوچه های خاکی گرد و غبار می خورند.

مرتضی یزدان شناس افزود: نمی توان بیش از این منتظر ماند و باید آب و فاضلاب وضعیت را تعیین تکلیف کند.

حسنی صفت از دیگر اعضای شورای شهر بیان کرد: باید به همه دستگاه ها اعلام شود که اگر جایی آسفالت کردیم تا دوسال حق آسفالت شکافی را ندارند.

شهردار بیرجند هم در این خصوص اظهار کرد: مکاتبه ای با آب و فاضلاب انجام شود که این موضوع را تعیین تکلیف کند.

محمدعلی جاوید افزود: آب و فاضلاب حداقل تا دو سال آینده باید معابر را آسفالت کند در غیر این صورت ما منتظر نمی مانیم مگر اینکه با رضایت شهروندان باشد.

در خواست هایی که بی نتیجه ماند

بررسی درخواست های شورای شهر از بنیاد مستضعفان از دیگر موضوعات محوری این جلسه از شورا بود.

مهدی میری از اعضای شورای شهر بیرجند با اشاره به سفر رئیس بنیاد مستضعفان به خراسان جنوبی بیان کرد: طی این سفر شورای شهر بیرجند درخواست هایی را از بنیاد داشته است.

وی ادامه داد: ایجاد مجتمع ورزشی در شمال شهر بیرجند و ایجاد مجتمع تفریحی و رفاهی در شهر از جمله خواسته های شورا بوده است.

این عضو شورای شهر بیرجند ادامه داد: بنیاد مستضعفان با اجرای این دو خواسته موافقت نکرده و ما پیگیری های خود را ادامه خواهیم داد.

اقدام شورا برای تعریض خیابان طالقانی و مدرس

تعریض خیابان های مدرس و طالقانی بیرجند از دیگر موضوعات بررسی شده در بیست و پنجمین جلسه شورای شهر بیرجند بود که طی آن بنا به درخواست شهردار مقرر شد جلسه ای با مالکان املاک حاشیه این خیابان ها برگزار شود.

زهره موهبتی، عضو شورای شهر بیرجند در این خصوص بیان کرد: طرح تعریض خیابان های طالقانی و مدرس باید کارشناسی شود تا دچار مشکلات دیگری نشویم.

یکی دیگر از اعضای شورا هم با بیان اینکه خیابان طالقانی در اولویت تعریض است، گفت: همچنین از میدان ابوذر تا فلکه اول مدرس نیز هنوز تعریض نشده که باید مورد توجه قرار گیرد.

مهدی میری با بیان اینکه باید طی برگزاری جلسه ای با مالکان املاک حاشیه خیابان به تفاهم نامه برسیم، افزود: میزان ارزش افزوده اخذ شده از مالکان دو خیابان مدرس و طالقاتی ظرف مدت یک سال ۲۰ درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: تاکنون ۸۰ درصد ارزش افزوده اراضی حاشیه خیابان از مالک اخذ می شد که این میزان تا یک سال به ۲۰ درصد رسیده است.

ایجاد پارک مشاهیر در بیرجند

درخواست یکی از شهروندان و نخبگان بنا بر نامگذاری یکی از خیابان های بیرجند به نام «ناقوس» شورا را به هیجان کشید.

رئیس شورای شهر بیرجند بیان کرد: مقرر شده که در پارک توحید بیرجند فضایی برای نصب تندیس مشاهیر بیرجند داشته باشیم.

ابراهیم تقی زاده با بیان اینکه باید افرادی انتخاب شوند که اعتراضی برای دیگران نباشد، گفت: شاخصه های مشاهیر و نخبگان در شورا بررسی شده و سپس به تصویب می رسد.

یکی دیگر از اعضای شورای اظهار کرد: ایجاد پارک مشاهیر از سال های گذشته مطرح بوده اما به نتیجه ای نرسیده است.

مرتضی یزدان شناس افزود: علی رغم اینکه شهرستان بیرجند دارای مشاهیر و نخبگان زیادی بوده اما اقدام موثری انجام نشده است.

دستگاه ها مشاهیر و نخبگان را معرفی کنند

یکی دیگر از اعضای شورای شهر بیرجند بیان کرد: از دستگاه های اجرایی درخواست کرده ایم که مشاهیر و نخبگان را معرفی کنند.

حجت الاسلام مهدی عبدالرزاق نژاد افزود: علی رغم درخواست شورا، دستگاه ها مشاهیر خود را معرفی نکرده اند که باید هرچه زودتر اقدام کنند.

برگزاری همایش پیاده روی طی هفته وحدت از دیگر موضوعات بررسی شده بود که شورا برای حمایت ها جانبی و نصب بنر در مسیر راه اعلام آمادگی کرد.

همچنین تمدید قرارداد با بانک شهر از دیگر موضوعات بررسی شده بود که مقرر شد قیمت کارشناسی شده برای تمدید قرارداد به هیئت تطبیق ارسال شود و اگر با آن موافقت نشد، مزایده برگزار شود.

قرائت سوگندنامه توسط شهردار و برگزاری مراسم تحلیف وی از دیگر برنامه های این جلسه شورای شهر بیرجند بود.