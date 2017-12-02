شناخت سرمایه های اجتماعی جهان اسلام عامل موثری درتضعیف دشمنان است

به گزارش خبرنگارمهر، محمدعلی حجت الاسلام شیخ السلامی امروز شنبه در مراسم جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) که با حضور امام جمعه پاوه و دانشجویان دانشگاه کردستان در تالار مولوی این دانشگاه برگزارشد، گفت: بالاترین ارزش ها مربوط به خون شهید است که تمام هستی خود را در راه معشوق قربانی می کند.

وی عنوان کرد: جامعه اسلامی عدالت خواه و منصف در پرتو علمای دینی که برای خدا حرف، عمل و تعلیم و آموزش می گیرند و می دهند، اخلاقی خواهدشد.

وی اظهارداشت: اگر علمایی با ویژگی های مذکور نصیب جامعه ای شود بی شک به تعالی خواهد رسید.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کردستان ادامه داد: علما در هر جایی که باشند چون خورشید می درخشند و نجات بخش انسان از تاریکی و ظلمات هستند.

حجت الاسلام شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه آنچه در جامعه اسلامی خود امروز مشاهده می کنیم با زمان طاغوت متفاوت است، اضافه کرد: در دوران طاغوت تفرقه و نفاق بین شیعه و سنی بسیار وجود داشت به گونه ای که این دو مذهب به شیوه های مختلف به اعتقادات یکدیگر توهین می کردند.

وی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکنون شیعه و سنی در کنار هم و در صلح و آرامش به دور از هر گونه تهمت و توهینی زندگی می کنند.

وی ادامه داد: این رشد مطلوب جامعه ما به دلیل وجود رهبران و عالمانی که نظام اموزشی ما را هدایت کردند، بوده است.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کردستان اظهارداشت: با مرور احوال بزرگان دین اسلام پی می بریم که به آنچه مطلوب است که تاکنون نتوانسته ایم در جامعه اسلامی خود دست پیدا کنیم.

حجت الاسلام شیخ الاسلامی با اشاره به اینکه سه عامل در نرسیدن جامعه اسلامی ما به وضعیت مطلوب دخیل است، ادامه داد: عامل بیرونی که به دنبال زر زور است و وجود سرمایه های مادی و معنوی ما انگیزه ای برای این عامل شده که همواره قصد از بین بردن وحدت بین مسلمانان را کند.

وی بیان کرد: شخصیت هایی هم چون حضرت امام خمینی، سید حسن نصرالله، آیت الله سیستاتی، ماموستایانی مانند ملا قادر قادری ازسرمایه های جهان اسلام هستند.

وی با بیان اینکه عوامل بیرونی برای نابودی اسلام بذر حسادت و نفاق را بین مسلمانان پاشیدند، افزود: یکی دیگر از عوامل موثر جهل و نادانی است که این مسئله پیش زمینه قدرت گرفتن استعمار شده ومی شود.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه کردستان اضافه کرد: عامل سوم هم اخلاق است، خودکامگی، خودسری و غرور از جمله ویژگی های ناپسندی است که دشمنان آنها را در بین مسلمانان برای حفظ و افزایش قدرت خود رواج می دهند.

حجت الاسلام شیخ الاسلامی گفت: برای رهایی از سه عامل مذکور باید سرمایه های اجتماعی خود را بشناسیم و آنها را تنها متعلق به منطقه ای ندانیم.

وی ادامه داد: جهل خود را با علم از بین ببریم و اقدام به برگزاری نشست های تحقیقاتی کنیم و همواره در تلاش برای تقویت بخش اخلاقیات باشیم.