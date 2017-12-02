به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اکبر سبقتی با اشاره به اینکه حاشیه های سود سبب سیاستگذاری های اشتباه و غیر اقتصادی در توسعه صنایع روغن کشی در کشور شده است، افزود: حاشیه های غیر واقعی سود سبب شده بسیاری از سرمایه گذاران به احداث کارخانجات روغن کشی تشویق شوند و سرمایه گذاری های غیر اقتصادی انجام شود بدون اینکه برنامه های برای صادارت داشته باشند.

وی گفت: به علت توسعه بی رویه ظرفیت تولید روغن در کشور به بیش از ۵ میلیون تن رسید در حالی که در مجموع ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن دانه روغنی وارد می شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن کشی افزود: می توانیم با افزایش واردات دانه های روغنی و استفاده از ظرفیت کامل کارخانه های روغن کشی کنجاله مورد نیاز صنعت مرغداری را تامین و روغن نیز صادر کنیم.

سبقتی گفت: در حال حاضر ظرفیت تولیدی در کارخانجات روغن کشی خالی است و برنامه حمایتی برای صادرات نداریم.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن کشی تاکید کرد: همانطور که در صنعت مرغداری مازاد تولید داریم و می توانیم صادرات داشته باشیم در این صنعت نیز ظرفیت تولید بیش از داخل است و می توانیم وارد دنیای صادرات شویم.

سبقتی افزود: هم اکنون فقط از ۴۰ درصد ظرفیت تولید کارخانجات روغن کشی استفاده می شود و توصیه این است که از این ظرفیت و توان باید برای صادرات استفاده شود.

وی گفت: کنجاله و روغن خام محصول نهایی کارخانجات روغن کشی است و ما ترجیح می دهیم برای فعالیت این کارخانجات واردات بصورت دانه های روغنی باشد تا همزمان با تامین نیاز داخل به روغن خوراکی نیاز صنعت مرغداری نیز تامین شود.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن کشی تاکید کرد: صنعت روغن کشی از تولید دانه های روغنی در داخل حمایت می کند اما متاسفانه برنامه خودکفایی در کشت دانه های روغنی با تاخیر اجرا می شود.

سبقتی افزود: تاخیر در اجرای برنامه افزایش تولید دانه ای روغنی سبب شده است تا فقط ۱۰ درصد نیاز از تولیدات داخل تامین شود و عمدتاً وارد کننده باشیم.