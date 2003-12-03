باخت برابر كويت را بزرگ نمائي نكنيد

شكست در هر نوع مسابقه اي تلخ و پذيرش آن دشوار است ، مخصوصا وقتي كه پاي تيم ملي فوتبال در ميان باشد ، تحمل باخت دشوارتر و نگراني در مورد عواقب آن بيشتر مي شود .

تيم ملي ايران در شرايطي به كويت رفت كه حتي سرمربي كروات اين تيم يعني برانكو ايوانكوويچ در مصاحبه اي كه قبل از پرواز ملي پوشان با خبرگزاري "مهر" انجام داده بود ، از زمان برگزاري اين بازي و تداخل آن با برنامه هاي ليگ برتر ابراز نارضايتي و اعلام كرده بود كه از تيم ملي انتظار نتيجه نداشته باشيد . نوع موضع گيري برانكو به عنوان مسئول اول تيم و فردي كه به هيچ عنوان عادت ندارد قبل از بازي حرف از نااميدي و ياس بزند ، بيانگر اين نكته است كه واقعا تيم ملي در شرايط نااميد كننده و نامطلوبي راهي كويت شده بود و جز اين هم نمي شد از اين تيم انتظار داشت .

اصولا هر تيمي براي بازي و پيروز شدن يا حداقل ارائه توانائيهاي خود به چندين فاكتور نياز دارد كه انگيزه ، آمادگي و داشتن برنامه هاي تاكتيكي جزو مهمترين موارد است، ولي آيا تيم ملي ما در بازي با كويت چنين ويژگي هايي داشت ؟ دراين راستا بايد به چند نكته اشاره كنيم:

1 - بازيهاي پرتعداد درهفته هاي اخير و تداركاتي بودن اين بازي به فاصله 4 روز بعد از آخرين بازي رسمي و قطعي شدن صعود تيم ايران به دور نهائي جام ملتهاي آسيا عملا انگيزه هاي تيمي ايران را به حداقل رسانده بود ، در نقطه مقابل كويتي ها كه در برابر يك تيم قدرتمند تر از خود قرار گرفته بودند و در پيش چشم تماشاگران خودي قصد داشتند تا شكست سنگين 8 - صفر برابر پرتغال ( ديدار دوستانه هفته گذشته ) را جبران كنند .

2 - در حالي كه تيم ملي روز جمعه برابر لبنان به ميدان رفته بود و بازيكنانش روز يكشنبه هم در جريان ليگ برتر بازي كرده بودند ، توقع داشتن آمادگي جسماني از آنها عملا انتظاري بيهوده بود . هيچ بازيكني در جهان را نمي توان پيدا كرد كه در طول 5 روز 3 بار به ميدان برود و بتواند در بازي سوم ، همان آمادگي مطلوب بازي نخست را از خود ارائه كند . از طرف ديگر، بازيهاي هفته يازدهم ليگ برتر اكثرا در زمين هاي سنگين و گل آلود برگزار شد و ملي پوشان هم تواني فراترازيك بازي معمولي را دراين بازيها بكارگرفتند . به عنوان مثال نمي توان توقع داشت كه جلال كاملي مفرد و ابراهيم تقي پور، پس از 90 دقيقه بازي دشوار و سنگين درديدار يكشنبه فولاد وذوب آهن كه دريك زمين آب گرفته در اهواز برگزار شد ، بتوانند يك زوج هماهنگ و پرتوان را در روز سه شنبه تشكيل داده و بدون اشتباه بازي كنند .

3 - تيم ملي بعد از بازي با لبنان عملا هيچ تمريني براي اين بازي انجام نداده بود چرا كه بعد از آن بازي ملي پوشان براي بازيهاي روز يكشنبه ليگ در اختيار باشگاههاي خود قرار گرفتند و صبح دوشنبه هم تيم عازم كويت شد و تنها يك جلسه تمرين سبك در روز قبل از بازي هم نمي تواند مجال مناسبي براي هماهنگي تيمي و اتخاذ تاكتيك هاي مناسب براي بازي باشد .

به هر تقدير تيم ملي ديشب در يك بازي تداركاتي و دوستانه برابر كويت شكست خورد تا نقاط ضعف فني تيم بتواند درروزهاي آينده چراغي روشن در پيش روي برانكو و كادر فني اين تيم باشد ولي اين باخت را نبايد بيش از حد معمول ، مهم جلوه داد و به بزرگ نمائي آن پرداخت . شكست در ديدارهاي تداركاتي همواره زمينه ساز پيروزي هاي آينده است به شرطي كه از كاستي هاي باعث و باني باخت عبرت بگيريم . شايد اصلي ترين مقصر اين شكست را بتوان برنامه ريزان اين بازي و سازمان ليگ دانست كه با ايجاد تداخل در برنامه هاي تيم ملي و ليگ برتر ، يك باخت ناسزاوارانه را به تيم ملي تحميل كردند .