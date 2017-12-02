نگاه ها به حوزه محیط زیست همه جانبه نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی ظهر شنبه در دیدار با فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: نظام عالم نظام حکمت است و هر چیزی به اندازه خودش در جای معین قرار گرفته و در اصل حیات با یکدیگر شریک هستند.

وی با بیان اینکه متاسفانه بشر در تنظیمات نظام عالم و حکمت دخالت می کند و شرایط سختی را به وجود می آورد، افزود: در نظام منظومه شمسی کره زمین در نقطه ای قرار گرفته است که ذره ای تغییر حرارت محیط زیست از بین می رود اما انسان به ایجاد افراطی گازهای گلخانه ای دست می زند و برای جوامع خطرساز می شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه میزان آب و خاک زمین تنظیم شده است و باید سالم بماند تا محیط زیست سالمی نیز داشته باشیم، گفت: متاسفانه امروز انسان ها دریا و صحرا را دچار فساد و زباله دانی کرده اند.

وی با بیان اینکه انسان ها با افراطی کاری و هوس کاری های هوا و فضا را فاسد کرده اند، عنوان کرد: تفکر سوء سرمایه داری و هر آن چه که نباید باشد موجب این افراطی کاری های شده است.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه زندگی چرخه ای است که همه چیز آن به هم مرتبط است، بیان کرد: متاسفانه امروز حیوانات و حشرات و گیاهان زیادی به دلیل همین دخالت های بیجای انسانی در حال نابودی هستند.

وی با بیان اینکه مردم می فهمند که چرخه زندگی بهم متصل است و می دانند که حتی موجود خطرناک برای چرخه لازم است، اظهار کرد: امروز در استان خراسان جنوبی تمامی درختان به جر زرشک و عناب در معرض خطر کرم خراط قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مسئولین نباید یکجانبه تصمیم بگیرند، افزود: اصل مسئله محیط زیست اصل مهمی است اما متاسفانه به این مسئله نگاه همه جانبه ای نشده است.

وی با بیان اینکه طبیعت بر اساس حکمت خداوند است و نباید آن را جابجا کرد، گفت: بسیاری از بیماری هایی که امروز مردم را دچار می کند به دلیل همین جابجایی های بی عقل و منطق برخی انسان ها در محیط زیست است.

آیت الله عبادی با اشاره به اینکه خداوند متعال هدیه بزرگی به نام فطرت در جهت روحی به انسان عطا کرده است که متاسفانه به دست خود آن را نابود می کند، عنوان کرد: از لحاظ جسم نیز خداوند طبیعت را برای انسان ها قرار داده است که آن را نیز تخریب کرده اند.

پرویز آرامنش، مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی نیز در این دیدار اظهار کرد: مهم ترین بخش محیط زیست یگان آن است که حفظ و حراست از منابع طبیعی و خدادادی را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه محیط زیست استان مناطق خاصی وجود دارد، افزود: گونه های حیات وحش ویژه ای در استان داریم که حفظ آن بر عهده یگان سازمان است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه باید آموزش هایی در راستای برنامه هایی که برای محیط زیست تعریف شده، در نظر گرفته شود، عنوان کرد: یگان های استان دارای کمبودها و محدودیت هایی هستند که باید با نگاه ویژه به استان این مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه محیط زیست خراسان جنوبی شرایط مطلوبی را در کشور دارد، اظهار داشت: خوشبختانه شکارچیان متخلف کنترل و کاهش شکار را در استان شاهد هستیم.

آرامنش ادامه داد: باید در زمینه های آموزشی و فرهنگ سازی برای مردم تدابیر لازم اندیشیده شود.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر بدنه دولت در حوزه صرفه جویی ورود پیدا کند قطعا تاثیرات مثبتی را شاهد خواهیم بود، افزود: فضاهای اداری را به سمت و سوی کاشت درختان مثمر و سبزی های قابل استفاده و تازه سوق خواهیم داد.