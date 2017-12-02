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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

گنج خانلو در بخش استقامت لیگ برتر دوچرخه سواری قهرمان شد

گنج خانلو در بخش استقامت لیگ برتر دوچرخه سواری قهرمان شد

محمد گنج خانلو عضو تیم دوچرخه سواری عقاب نیروی هوایی قهرمان مرحله نهایی لیگ برتر دوچرخه سواری در بخش استقامت جاده بزرگسالان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم، سوم و نهایی لیگ برتر دوچرخه سواری باشگاه های کشور در بخش جاده از امروز در تهران آغاز شد. در اولین روز این مسابقات ۴۵ رکابزن رده سنی بزرگسال از ۹ تیم باشگاهی در بخش استقامت جاده مسیر ۱۲۰ کیلومتری کمربندی شمالی فرودگاه امام خمینی(رده) را طی کردند. در پایان محمد گنج خانلو از تیم عقاب نیروهای هوایی با زمان ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه اول شد. بهنام ملکی از همین تیم دوم و حسین ناطقی از تیم سپاهان در رده سوم قرار گرفت. 

سازمان لیگ دوچرخه سواری با توجه به نزدیک بودن رقابت های قهرمانی آسیا و فصل سرما مراحل دوم و سوم لیگ برتر را ادغام و در تهران برگزار می کند. این دیدارها فردا یکشنبه ۱۲ آذر و دوشنبه ۱۳ آذرماه نیز در بخش تایم تریل دنبال می شود. 

کد مطلب 4160624

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