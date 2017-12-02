گنج خانلو در بخش استقامت لیگ برتر دوچرخه سواری قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم، سوم و نهایی لیگ برتر دوچرخه سواری باشگاه های کشور در بخش جاده از امروز در تهران آغاز شد. در اولین روز این مسابقات ۴۵ رکابزن رده سنی بزرگسال از ۹ تیم باشگاهی در بخش استقامت جاده مسیر ۱۲۰ کیلومتری کمربندی شمالی فرودگاه امام خمینی(رده) را طی کردند. در پایان محمد گنج خانلو از تیم عقاب نیروهای هوایی با زمان ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه اول شد. بهنام ملکی از همین تیم دوم و حسین ناطقی از تیم سپاهان در رده سوم قرار گرفت.

سازمان لیگ دوچرخه سواری با توجه به نزدیک بودن رقابت های قهرمانی آسیا و فصل سرما مراحل دوم و سوم لیگ برتر را ادغام و در تهران برگزار می کند. این دیدارها فردا یکشنبه ۱۲ آذر و دوشنبه ۱۳ آذرماه نیز در بخش تایم تریل دنبال می شود.