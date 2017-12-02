به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن اتهاماتی را علیه جنبش أنصارالله مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، علی عبدالله صالح مدعی شد: نیروهای أنصارالله به منازل و عبادتگاه ها در یمن حمله کرده اند!

صالح همچنین ادعا کرد: ملت یمن علیه تجاوزهای حوثی ها قیام کرده اند!

وی همچنین مدعی شد: نیروهای أنصارالله همچون نیروهای عبد ربه منصور هادی، شبه نظامیان غیرقانونی هستند!

صالح همچنین در اظهاراتی متناقض بهترین راهکار حل و فصل اختلافات داخلی را گفتگو و مذاکره عنوان کرده و خواستار برقراری آتش بس شد.

گفتنی است، نیروهای کنگره ملی یمن که علی عبدالله صالح از اعضای ارشد آن محسوب می شود، اخیرا اقدامات تحریک آمیزی را در صنعاء آغاز کرده اند.