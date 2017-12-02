استقبال تولیدکنندگان شیل آمریکا از تمدید توافق اوپک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فعالان صنعت نفت ایالت‌های تگزاس و داکوتای شمالی آمریکا که تولیدکنندگان عمده نفت شیل در این کشور هستند، تصمیم تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک برای تمدید توافق جهانی کاهش تولید را سازنده توصیف کردند.

قدردانی این تولیدکنندگان، با رویکرد خصمانه چند سال اخیر آنها در در برابر اوپک تفاوت دارد.

رایان سیتون، یکی از سه کمیسیونر در کمیسیون راه‌آهن تگزاس که مسئول نظارت بر صنعت نفت این ایالت است، گفت: به نظر می‌رسد به دلیل این توافق اوپک قیمت نفت حدود ۶۰ دلار تثبیت شده است و باور دارم که این فضای بازار برای فعالان صنعت نفت تگزاس مطلوب خواهد بود.

تگزاس اکنون روزانه سه میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و سیتون پیش‌بینی کرد که در یک دهه آینده، تولید روزانه این ایالت دو میلیون بشکه افزایش خواهد یافت.

تیمی نوسز، مدیر عامل شرکت اواسیس پترولیوم که در ایالت داکوتای شمالی نفت تولید می‌کند، اعلام کرد به نظر می‌رسد رویکرد اوپک در برابر صنعت شیل آمریکا در حال بهبود است.

اسکات شفیلد، رئیس شرکت پایونیر انرژی که از بزرگترین تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکاست، با هشدار درباره تأثیر منفی افزایش دکل‌های حفاری این کشور در ماه‌های آینده، گفت: امیدوارم که همه تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا شمار دکل‌های کنونی خود را ثابت نگه دارند و از درآمد اضافی (ناشی از رشد قیمت نفت) برای افزایش سود پرداختی به سهامداران خود استفاده کنند.

آن-لوییز هیتل، تحلیلگر مؤسسه وود مکنزی، اعلام کرد شفیلد با این سخنان قصد دارد پیامی روشن به فعالان صنعت نفت شیل برساند.

هیتل گفت: او (شفیلد) از افزایش کیفیت به جای کمیت طرفداری می‌کند که موضعی امیدوار کننده است و نشان می‌دهد او تلاش می‌کند بر دیگر تولیدکنندگان نفت شیل تأثیر بگذارد.

به گفته تحلیل‌گران، اگر صنعت نفت شیل آمریکا به جای افزایش تولید، بیشتر بر سودآوری تمرکز کند، فعالان این صنعت می‌توانند به ارتباط سازنده بلند مدت با اوپک امیدوار باشند.