نهمین رویداد پرش با اسب در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نهمین رویداد پرش با اسب ۷۳ سوارکار از ۵ استان در شش رده با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابت ها امیر عباس کاوه با آتسز از باشگاه ژاله، ارشیا نجفی نیا با گلدرز از باشگاه اسواران زنجان، محمد امین بهشتی با عالیجناب از باشگاه البرز و حسین احمدی با فید S از باشگاه مهرآریا در رده های نونهالان، نوجوانان، بزرگسالان عنوان نخست را کسب کردند.

در رده تشویقی، آرمان طلاییان با هرمس از باشگاه سروش، کیارش اشتری با آژیلار از باشگاه جوادیان زنجان، حسین احمدی با هدیش از باشگاه البرز و مسعود نصرتی با سیما از باشگاه رخش بدون خطا مسیر را طی کردند، در رده مبتدی حسین حاجی محمدی با بامداد، آذر کیال با جهاندار گیتانو، محمدرضا معروفی با ماکسیموس و نجمه محمدبیگی با رها از باشگاه البرز و محمد رضا محمودی با شبخیز از باشگاه مهرآریا بدون خطا مسیر را طی کردند.

در رده نونهالان، امیر عباس کاوه با آتسز از باشگاه ژاله و حنانه جوادیان با ماکارل از باشگاه جوادیان زنجان اول و دوم شدند، در رده نوجوانان، ارشیا نجفی نیا با گلدرز از باشگاه اسواران زنجان، سارا عقیلی با آیناز از باشگاه البرز و سورن احسانی فاخر با توکا از باشگاه مهرآریا اول تا سوم شدند.

در رده بزرگسالان D۱، محمد امین بهشتی با عالیجناب از باشگاه البرز، محمد رضا طراحیان با کال می از باشگاه حبیبی، سورن احسانی فاخر با توکا از باشگاه مهرآریا و ارشیا نجفی نیا با کونکورد از باشگاه اسواران زنجان اول تا چهارم شدند.

در رده بزرگسالان C۱، حسین احمدی با فید S از باشگاه مهرآریا، پوریا صفادل با دوولچه و آرش رحمتی با لردگرانوس از باشگاه فرمان آرا و علیرضا بختیاری با مستربلوبوی از باشگاه اویسینا همدان اول تا چهارم شدند.

در این رقابت ها ۷۳ سوار از استان های قزوین، همدان، زنجان، البرز و تهران در حمایت از کودکان سرطانی با هم در باشگاه سوارکاری البرز رقابت کردند.

هفته هفتم مسابقات فوتبال جوانان استان برگزار شد

در بازی های این هفته تیم های همشهری کیان جوان و پرسپولیس به تساوی ۱-۱ رسیدند، دیدار تیم های تاک نوین تاکستان و کولاک قزوین هم به تساوی ۱-۱ رسیدند.

تیم ستاره شهر قزوین، نوین گستر تاکستان را ۲ بر ۱ برد. سرخ جامگان قزوین هم این هفته استراحت داشت.

تیم های نوین گستر، سرخ جامگان و ستاره شهر قزوین اول تا سوم هستند.

مسابقات والیبال نوجوانان باشگاههای کشور جام شهید حججی از امروز در قزوین آغاز می شود

در بازی های روز اول این رقابت ها از ساعت ۱۲، راه یاب مریوان برابر بیمه رازی نور، توپگاه بابلسر برابر مقاومت مهاباد، شهرداری قزوین برابر کریمه قم صف آراریی می کند.

این بازی ها به میزبانی سالن بعثت شهر قزوین برگزار می شود.

باخت نماینده استان در لیگ دو بسکتبال

در ادامه رقابت های لیگ دو بسکتبال و در بازی هفته سوم، تیم هیأت بسکتبال قزوین در بازی خارج از خانه برابر میزبان خود هیأت بسکتبال اسد الله همدان شکست خورد.

در بازی این هفته نماینده استان با نتیجه ۷۶-۶۵ به میزبان خود باخت.

نماینده استان تا پایان هفته سوم، یک برد و دو باخت در کارنامه دارد.

دعوت بازیکنان قزوینی به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال المپیک

امیر حسین کاکاوند، امیر حسین کریمی و سهیل امیرلویی از قزوین به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال المپیک دعوت شدند.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال المپیک از چهارشنبه ۱۵ آذرماه در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز می شود.

دعوت دختران قزوینی به اردوی تیم ملی فوتسال جوانان

آیناز خواجه وردی و نگین همتی از قزوین به اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال جوانان دعوت شدند.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال دختران جوان از ۱۷ آذرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

این اردو تا ۲۰ آذرماه در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.