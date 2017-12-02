مزدک رادملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، برپایی نمایشگاه ها و برگزاری کارگاه ها در مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی را گامی مهم در جهت تحقق شعار سال و عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال دانست.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه افزود: تشکیل مجموعه کارگاه های شناخت و هدایت شغلی با حضور کارشناسان دفاتر کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، نخستین گام در جهت حمایت از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بود که در مهر و آبان امسال برگزار شد.

رادملکشاهی برپایی نمایشگاه ها با هدف شناساندن تولیدات و دستاوردهای مدرسان، دانش آموختگان و دانشجویان را گامی دیگر با رویکرد شعار اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: مراکز علمی کاربردی میراث بیستون، فرهنگ و هنر، جهاد دانشگاهی و مرکز سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه در این امر پیشگام بوده اند.

وی برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه رشته های تحصیلی موجود در مراکز را عامل بسیار مهم در جهت شناسیایی ظرفیت ها و زمینه ساز فکری متقاضیان کار در جامعه اعلام کرد و گفت: مجموعه کارگاه های آموزشی مختلف با تلاش دفاتر کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی استان در حال برگزاریست که این کارگاه ها کمک شایانی به دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه در جهت شناخت پتانسیل های خود و جامعه می کند.

این مسئول با بیان اینکه حضور در اکثر این کارگاه ها برای عموم دانشجویان آزاد و رایگان است، ادامه داد: مراکز علمی کاربردی میراث بیستون، فرهنگ و هنر، جهاد دانشگاهی، مرکز روانسر، مرکز اسلام آباد غرب و مرکز سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه در زمینه برگزاری این کارگاه ها فعال بوده اند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی در مهارت آموزی به دانشجویان و ایجاد روحیه کارآفرینی در آنان، اردوهای مهارتی با موضوع کارآفرینی با حضور اساتید دانشگاه برای دانشجویان برگزار شده است.

رادملکشاهی در پایان خاطر نشان کرد: دستاوردهای مراکز آموزش علمی کاربردی استان کرمانشاه درسامانه "ایران تک هاب" بارگذاری می شود.