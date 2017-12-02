به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ساجدی ظهر شنبه در نشست با رئیس انجمن خیریه پناهندگان کشور دانمارک در ایران با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان بی نظیر است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر تصریح کرد: طبق فرمان رهبر معظم انقلاب، در ایران به همه پناهندگان مجاز و غیرمجاز خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان ارائه می شود.
وی افزود: کمکهای بنیادهای خیریه و کمیساریا کمتر از ۱۰ درصد هزینه های انجام شده است که بسیار ناچیز بوده و ۹۰ درصد هزینه ها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان ارائه می شود.
ساجدی گفت: البته به لحاظ انسانی و قانونی وظیفه خود می دانیم که به پناهندگان خدمات ارائه نماییم ولی انتظار داریم که بنیادهای بین المللی توجه بیشتری داشته باشند تا خدمات شایسته تری به پناهندگان انجام گیرد.
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