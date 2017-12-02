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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۰

معاون استاندار بوشهر:

خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان به پناهندگان ارائه می‌شود

خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان به پناهندگان ارائه می‌شود

بوشهر - سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر گفت: خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان به پناهندگان ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر ساجدی ظهر شنبه در نشست با رئیس انجمن خیریه پناهندگان کشور دانمارک در ایران با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان بی نظیر است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر تصریح کرد: طبق فرمان رهبر معظم انقلاب، در ایران به همه پناهندگان مجاز و غیرمجاز خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان ارائه می شود.

وی افزود: کمک‌های بنیادهای خیریه و کمیساریا کمتر از ۱۰ درصد هزینه های انجام شده است که بسیار ناچیز بوده و ۹۰ درصد هزینه ها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان ارائه می شود.

ساجدی گفت: البته به لحاظ انسانی و قانونی وظیفه خود می دانیم که به پناهندگان خدمات ارائه نماییم ولی انتظار داریم که بنیادهای بین المللی توجه بیشتری داشته باشند تا خدمات شایسته تری به پناهندگان انجام گیرد.

کد مطلب 4160691

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