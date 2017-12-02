به گزارش خبرنگار مهر، طرح «سفینه النجاه» که شامل اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی با محوریت ۱۰ مسجد محلهای قم میشود قبل از ظهر شنبه طی مراسمی با حضور احد جمالی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، تعدادی از مدیران استان و مدیران فرهنگی مناطق دهگانه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم آغاز شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در این نشست پیرامون نحوه فعالیت این مراکز فرهنگی اظهار کرد: این طرح به منظور ایجاد شبکه تبلیغی با عنوان پیوند بین سه نهاد مهم تربیتی (خانه، مدرسه و مسجد) راهاندازی شده است.
حجتالاسلام عباس اسکندری تأکید کرد: هر یک از این مراکز فرهنگی که در مساجد مستقر شدهاند، مساجد، هیئتهای مذهبی و مؤسسات و خانههای قرآنی را تحت پوشش برنامههای فرهنگی و تبلیغی قرار میدهند.
به گفته وی، مدیران این مراکز فرهنگی از مبلغان فعال و توانمند در اجرای برنامههای فرهنگی و تبلیغی محسوب میشوند.
این طرح که بیشتر در محلههای حاشیهای و سکونتگاههای غیررسمی اجرا میشود مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.
حمایت از طرح سفینه النجاه
احد جمالی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در این نشست اظهار کرد: استانهای دیگر انتظار دارند که حرکت الگویی از قم شروع شود و طرحی که اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم به عنوان یک نهاد پویا، اجرا کرده میتواند پایه و اساس طرحهای مقابله با آسیبهای اجتماعی در کشور باشد.
وی با بیان این که با تمام توان از اجرای این طرح حمایت میکند، گفت: انتخاب مدیران فرهنگی از میان مبلغان توانمند و اجرای طرح در مناطق حاشیه شهر از مهمترین ویژگیهای طرح سفینه النجاه است.
جمالی گفت: نهادهایی همچون بهزیستی، دادگستری، نیروی انتظامی و... فعالیتهای خوبی در محلههای حاشیهای شهر انجام دادهاند و تلاش میشود مدیران فرهنگی مناطق دهگانه از ظرفیتهای نهادهای دیگر استفاده کنند.
عطاءالدین قاسمی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، حسن مالکینژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم و سعید کاویانی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم نیز در این نشست ضمن استقبال از اجرای این طرح و راهاندازی مراکز فرهنگی، برای حمایت از برنامههای این مراکز اعلام آمادگی کردند.
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