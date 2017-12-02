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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۵

با هدف مقابله با آسیب‌های اجتماعی؛

۱۰ مرکز فرهنگی در محله‌های قم راه‌اندازی شد

۱۰ مرکز فرهنگی در محله‌های قم راه‌اندازی شد

قم - اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در راستای تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام به راه‌اندازی ۱۰ مرکز فرهنگی با محوریت مساجد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح «سفینه النجاه» که شامل اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی با محوریت ۱۰ مسجد محله‌ای قم می‌شود قبل از ظهر شنبه طی مراسمی با حضور احد جمالی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم، تعدادی از مدیران استان و مدیران فرهنگی مناطق دهگانه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم آغاز شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در این نشست پیرامون نحوه فعالیت این مراکز فرهنگی اظهار کرد: این طرح به منظور ایجاد شبکه تبلیغی با عنوان پیوند بین سه نهاد مهم تربیتی (خانه، مدرسه و مسجد) راه‌اندازی شده است.

حجت‌الاسلام عباس اسکندری تأکید کرد: هر یک از این مراکز فرهنگی که در مساجد مستقر شده‌اند، مساجد، هیئت‌های مذهبی و مؤسسات و خانه‌های قرآنی را تحت پوشش برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی قرار می‌دهند.

به گفته وی، مدیران این مراکز فرهنگی از مبلغان فعال و توانمند در اجرای برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی محسوب می‌شوند.

این طرح که بیشتر در محله‌های حاشیه‌ای و سکونت‌گاه‌های غیررسمی اجرا می‌شود مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.

حمایت از طرح سفینه النجاه

احد جمالی معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در این نشست اظهار کرد: استان‌های دیگر انتظار دارند که حرکت الگویی از قم شروع شود و طرحی که اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم به عنوان یک نهاد پویا، اجرا کرده می‌تواند پایه و اساس طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد.

وی با بیان این که با تمام توان از اجرای این طرح حمایت می‌کند، گفت: انتخاب مدیران فرهنگی از میان مبلغان توانمند و اجرای طرح در مناطق حاشیه شهر از مهم‌ترین ویژگی‌های طرح سفینه النجاه است.

جمالی گفت: نهادهایی همچون بهزیستی، دادگستری، نیروی انتظامی و... فعالیت‌های خوبی در محله‌های حاشیه‌ای شهر انجام داده‌اند و تلاش می‌شود مدیران فرهنگی مناطق دهگانه از ظرفیت‌های نهادهای دیگر استفاده کنند.

عطاء‌الدین قاسمی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، حسن مالکی‌نژاد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم و سعید کاویانی مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم نیز در این نشست ضمن استقبال از اجرای این طرح و راه‌اندازی مراکز فرهنگی، برای حمایت از برنامه‌های این مراکز اعلام آمادگی کردند.

کد مطلب 4160692

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