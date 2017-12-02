۴ مصدوم بر اثر تصادف پراید و پژو پارس در شهریار

جواد زرگر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام خبر تصادف دو خودرو در بزرگراه امام حسین(ع) وحیدیه، بعد از چهار راه «یبارک» درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۲:۴۸ شب گذشته برخورد شدید دو دستگاه خودرو در بزرگراه امام حسین(ع) وحیدیه، بعد از چهار راه «یبارک» به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان از دو مسیر مختلف به محل حادثه اعزام شدند.

رییس آتش‌نشانی وحیدیه ادامه داد: در محل حادثه مشاهده شد یک پراید و یک پژو پارس با هم برخورد کرده‌اند، ۴ نفر از سرنشینان مصدوم شده بودند.

وی افزود: همچنین تعدادی از این مصدومان در داخل خودروها گرفتار و محبوس شده بودند و اتاقک خودروها کاملاً متلاشی شده بود که آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی محبوسان را از خودروها خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند.

رییس آتش‌نشانی وحیدیه خاطرنشان کرد: در نهایت خودروها به حاشیه امن جاده انتقال داده و محل برای بررسی علت، حادثه تحویل عوامل پلیس راهور شد.