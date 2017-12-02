۵۱ حکم تخریب بناهای غیرمجاز در اراضی زراعی آران و بیدگل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتاحی پیش از ظهر شنبه در کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی آران و بیدگل در محل فرمانداری این شهرستان، با اشاره به اجرای ۵۱ مورد حکم قطعی تخریب بناهای غیر مجاز در زمین های زراعی و باغی، اظهار داشت: از این تعداد ۱۸ تخریب با اجرای داوطلبانه مالک و مابقی توسط دستور مستقیم دادستانی و یا با اجرای احکام صادره انجام شده است.

وی اظهار داشت: در راستای حفظ اراضی کشاورزی آران و بیدگل همچنین هزار و ۱۰ ابلاغیه توقف عملیات ساخت و ساز، تشکیل ۲۲۵ پرونده قضایی برای متخلفان و حدود ۹ میلیارد ریال جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل تصریح کرد: در راستای اجرای قوانین و آیین نامه های اجرایی حفظ قانون کاربری اراضی کشاورزی جلسات مختلفی برای شهرداران، بخشداران و دهیاران و اعضای شوراهای روستای شهرستان برگزار شده تا از تخطی و ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: سامانه ارتباطی ۱۳۱ برای ارتباطات مردمی در راستای حفاظت از اراضی کشاورزی ۲۴ ساعته در خدمت همشهریان برای بیان شکایات و نظرات است.