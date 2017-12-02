به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر شنبه در هفتمین دوره بصیرت استانی به نام شهید اسد الله فقیه اظهار داشت: امنیت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و وجود امنیت بسترساز تمام موفقیت‌ها است.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از فعالیت‌ها و طرح‌های نیروی انتظامی اضافه کرد: عملکرد نیروی انتظامی استان بوشهر در حوزه امنیتی قابل تقدیر است و شاهد رضایت‌مندی گسترده در این زمینه هستیم.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش‌های شبانه روزی شما عزیزان سبز پوش عرصه نظم و امنیت، شاهد ارتقاء استان بوشهر به عنوان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور هستیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری تصریح کرد: ارزش هر انسان بر اساس بصیرت او سنجیده می شود و بصیرت مثل قرآن و انبیاء الهی یکی از ارکان هدایت انسان است.

وی با تاکید بر اینکه در فضای سیاسی غبار آلود جامعه امروز داشتن بصیرت و بصیر بودن ضروری است افزود: دانش و بصیرت رمز موفقیت انسان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد: مهمترین بخش بصیرت، دانش و شناخت از مسائل روز جامعه است و ریشه رسیدن به همه ابعاد موفقیت داشتن بصیرت است.

داشتن بصیرت از نشانه‌های پلیس شایسته است

فرمانده انتظامی استان بوشهر نیز پس از ارائه عملکرد دوره‌های برگزار شده قبل، ویژه کارکنان انتظامی استان، اظهار داشت: امروزه در مجموعه انتظامی، یکی از نشانه‌های پلیس شایسته داشتن بصیرت است.

سردار خلیل واعظی با بیان اینکه بینش و بصیرت باعث سعه صدر، ایثار، گذشت و مسئولیت پذیری در افراد می‌شود گفت: امیدوارم برگزاری این دوره‌ها در بصیرت افزایی و افزایش روحیه خدمتی کارکنان مفید واقع شود.

هفتمین دوره بصیرت استانی مزین به نام شهید اسد الله فقیه ویژه کارکنان انتظامی استان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر بوشهر، فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان انتظامی در مجموعه فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) افتتاح شد.

در پایان این مراسم از خانواده شهید اسداله فقیه با اهداء هدیه و لوح سپاس تقدیر شد.