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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۵

معاون وزیر راه خبر داد:

بهره برداری از پروژه چهارخطه کردن محور ایلام-مهران تا سال آینده

بهره برداری از پروژه چهارخطه کردن محور ایلام-مهران تا سال آینده

ایلام-معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: پروژه چهارخطه کردن محور ایلام-مهران تا سال آینده به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر امینی امروز در بازدید از راه های شهرستان مهران اظهار داشت: کل محور چهار خطه کردن مهران به ایلام با توجه به کمک های اعتباری در حوزه زیرساخت های راه و سفر ریاست جمهوری تا سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: از صالح آباد به سمت مهران پروژه را از شهریورماه سال گذشته کلید زدیم، آبان ماه قرارداد آن بسته شد و کل این ۴۵ کیلومتر در دست ساخت است.

وی افزود: بخش اعظم آن چهارخطه شد به طوری که امسال هیچ مشکل خاصی در تردد نداشتیم  و تا اواسط سال آینده کل پروژه تکمیل و چهار خطه می شود.

وی افزود: ظرف سال گذشته پروژه های خوبی در استان ایلام و در خور زائران به منحصه ظهور رسیده که باعث ارتقا سطح سرویس دهی حمل و نقل زائران در این استان شده است.

وی اظهار کرد: از محور ایلام به سمت صالح آباد و صالح آباد به سمت مهران بخشی چهار خطه شده و پل ارغوان نیز تکمیل شده که یک پروژه ۱۰ کیلومتری از انتهای مسیر چهار خطه به همراه تونل و سه پل بزرگ ۳۰ ، ۳۵ و ۶۰ متری در دست ساخت است.

معاون وزیر راه گفت: پروژه چهار خطه کردن محور ایلام تا صالح آباد به طول بیش از ۱۸ کیلومتر تا پایان شهریورماه امسال به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 4160726

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