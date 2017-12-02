حمایت از تولید و طرحهای صنعتی نیمه تمام در شهرکهای صنعتی قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور در جریان بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از چند طرح صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشت و ناحیه صنعتی اسفرورین اظهار داشت:با توجه به اینکه یکی از مشکلات و دغدغه اصلی صنعتگران تسهیلات بانکی است و در راستای راه اندازی و رونق تولید بازدیدهای میدانی از واحدها و طرحهای صنعتی صنایع کوچک و متوسط که در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و تاکنون بدلیل اختلاف و مشکلات فی مابین موفق به دریافت تسهیلات بانکی نشده اند مقرر شد بعد از بازدید میدانی و ارائه گزارش در اسرع وقت در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و حل شود.

در ادامه این بازدید منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به واحدهای صنعتی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون در استان قزوین در حوزه صنعت یک هزار و ۵۷۸ در سایت بهین یاب ثبت نام کرده که از این تعداد به ۲۱۸ واحد و طرح صنعتی به مبلغ یک هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که این میزان در شهرکها و نواحی صنعتی استان ۵۱۸ میلیارد ریال است.