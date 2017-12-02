  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۷

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین:

حمایت از تولید و طرحهای صنعتی نیمه تمام در شهرکهای صنعتی قزوین

حمایت از تولید و طرحهای صنعتی نیمه تمام در شهرکهای صنعتی قزوین

قزوین- مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: بازدیدهای دوره ای در راستای حمایت از طرحهای صنعتی نیمه تمام در شهرکها و نواحی صنعتی استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور در جریان بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار از چند طرح صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشت و ناحیه صنعتی اسفرورین اظهار داشت:با توجه به اینکه یکی از مشکلات و دغدغه اصلی صنعتگران تسهیلات بانکی است و در راستای راه اندازی و رونق تولید بازدیدهای میدانی از واحدها و طرحهای صنعتی صنایع کوچک  و متوسط که در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و تاکنون بدلیل اختلاف و مشکلات فی مابین موفق به دریافت تسهیلات بانکی نشده اند  مقرر شد بعد از بازدید میدانی و ارائه گزارش در اسرع وقت در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و حل شود.

در ادامه این بازدید منوچهر حبیبی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به واحدهای صنعتی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون در استان قزوین در حوزه صنعت  یک هزار و ۵۷۸ در سایت بهین یاب ثبت نام کرده  که از این تعداد به  ۲۱۸ واحد و طرح صنعتی به مبلغ یک هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که این میزان در شهرکها و نواحی صنعتی استان ۵۱۸ میلیارد ریال است.

کد مطلب 4160729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها