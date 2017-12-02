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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

برنده جایزه نوبل اقتصاد؛

مذاکرات تجاری انگلیس با آمریکا وقت تلف کردن است

مذاکرات تجاری انگلیس با آمریکا وقت تلف کردن است

اقتصاددان برنده جایزه نوبل، جوزف استیگلیتز می‌گوید مذاکرات تجاری انگلیس با رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، وقت تلف کردن است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، جوزف استیگلیتز می‌گوید مذاکرات تجاری انگلیس با رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، وقت تلف کردن است.

استیگلیتز در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت که انگلستان نمی‌تواند به قرارداد بستن با ترامپ دل خوش کند.

او گفت: من معتقدم آغاز مذاکرات با او وقت تلف کردن است. اگر شما به آن‌چه که او در مذاکرات نفتا به عنوان مواضع تجاری آمریکا دنبال می‌کند بنگرید، احساس خواهید کرد که مذاکره با او، تا چه حد وقت تلف کردن است.

استیگلیتز گفت که دانینگ‌استریت (اشاره به مقامات انگلیس) باید به جای آن، بر توافق پسابرگزیت با اتحادیه اروپا تمرکز داشته باشد.

او اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که انگلستان در مذاکرات با اتحادیه اروپا با آن روبرو شده است، من معتقدم استفاده از منابع محدود این کشور برای این که سعی کند با آمریکا به یک قرارداد تجاری برسد، وقت انگلیس را هدر خواهد داد.

آمریکا دومین شریک تجاری انگلیس در خارج از اتحادیه اروپاست و تقریبا واردکننده ۲۰ درصد کل کالاها و خدمات انگلیس می‌باشد.

در ماه جولای وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس، لیام فاکس، با وزیر تجارت آمریکا، ویلبور راس دیدار کرد تا در مورد چشم‌انداز یک قرارداد تجاری دوجانبه مذاکره کنند.

روز سه‌شنبه هم استیگلیتز به سی‌ان‌بی‌سی گفته بود که حمله ترامپ به تجارت آزاد و جهانی‌سازی، به رشد اقتصادی آمریکا آسیب می‌زد.

بستن مرزها که ترامپ از آن سخن می‌گوید، باعث کاهش استاندارد زندگی خواهد شد. دولت او کارگران آمریکایی را حتی به شرایط بدتری دچار خواهد کرد.

کد مطلب 4160741

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