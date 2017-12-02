پوشش درخت «کنار» در بیش از ۳۰ هزار هکتار از مراتع استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کنار زارها در استان بوشهر تیپ‌های مختلفی دارند و به‌عنوان یک گونه‌ای منحصر به‌فرد بیشتر بوشهری‌ها حداقل یک بار خاطره‌ای از چیدن این میوه کوچک و خوش‌مزه در مراتع استان دارند.

وی پراکنش این درخت در شهرستانی دشتستان، دشتی، جم و کنگان را بیشتر از سایر شهرستان‌های استان دانست و تصریح کرد: در مجموع بیش از ۱۷ هزار هکتار از مراتع و دشت های این شهرستان ها پوشیده از درخت کنار هستند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به صرفه اقتصادی و وجود بازار مصرف مناسب برای میوه کنار، گفت: ما از نگهداری، کشت و توسعه درخت کنار در استان حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر کل جنگل‌های دست کاشت استان ۲۹ هزار هکتار است که گونه‌های مختلفی کنار در ۵ درصد از آن به صورت تلفیقی همراه باگونه ایی مانند کهور ایرانی، سالیسینا و ...استفاده شده است.

مهاجری به جنبه های تجاری این درخت بومی استان نیز پرداخت و تصریح کرد: شرکت‌های تولیدکننده مواد شوینده، به‌خصوص تولیدکنندگان شامپو، از برگ درختان کنار استفاده می‌کنند و به‌همین دلیل، تجارت برگ کنار نیز بازار پررونقی دارد.

وی اضافه کرد: از برگ این گونه در استان در اراضی مستثنیات شهرستان دشتستان و دربخش ارم در حدود ۴ تن برداشت و برای کارخانه سدر یکی از استان های مجاور فرستاده میشود و در استان نیز مردم محلی از میوه آن استفاده می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: در حال حاضر حدود یک میلیون از دام‌های استان از نظر خوارک دامی به درخت کنار وابسته هستند که روزانه در مراتعی با مساحت یک میلیون و ۱۸۰ هزار هکتار چراء می‌کنند.

وی گفت: مضافا این گونه دارای خواص دارویی (برگ و ریشه)، خوراکی انسانی و دام (بذر)، علوفه ای (برگ)، صنعتی(چوب) و سوخت(هیزم) را دارد که در مجموع می تواند بعنوان بهترین گونه بومی استان در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد.