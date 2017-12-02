سالانه ۶۰ هزار کیلومتر راه عشایری در کشور مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرمعلی قندالی ظهر شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات عشایر منطقه شمال دامغان به میزبانی شهر کلاته رودبار از توابع بخش مرکزی این شهرستان با بیان اینکه توسعه راه روستایی و عشایری به پیشرفت این بخش کمک می کند، ابراز داشت: سالانه ۶۰ هزار کیلومتر راه عشایری مرمت و نگهداری می شود.

وی با بیان اینکه ۲۱۳ خانوار عشایر در کشور وجود دارد، افزود: خانوارهای عشایر سالانه ۷.۵ میلیون تن محصولات زراعی، دامی و باغی تولید می کنند.

رئیس سازمان امور عشایری بابیان اینکه طی سه سال اخیر ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود چهار درصد به عشایر اختصاص پیدا کرد، ابراز داشت: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای گسترش و توسعه حوزه تولید عشایر اختصاص داده شد.

قندالی با بیان اینکه بالغ بر دو میلیون راس دام نیز در حوزه عشایر پرورش و کشتار شده است، تصریح کرد: ۲۵ درصد گوشت نیاز کشور یعنی۱۹۰ هزار تن سالانه گوشت قرمز توسط عشایر کشور تامین می شود.

در این نشست مباحثی پیرامون تسهیلات عشایری، سوخت رسانی به عشایر شمال دامغان، تلاش برای تولید عشایر، واگذاری پنل های خورشیدی به عشایر و تامین علوفه عشایر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.