بدهی «مالیات بر درآمد» مناطق زلزله زده کرمانشاه بخشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه واقعه اسفناک زلزله غرب کشور ضایعه بزرگی برای ملت ایران محسوب می شود، خدمت رسانی به زلزله زدگان را وظیفه یکایک هموطنان دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور نیز از هیچ کوششی برای تسهیل امور مالیاتی مودیان محترم این مناطق فروگذار نخواهدکرد.

وی با بیان اینکه در این راستا و با تصویب هیات وزیران، بدهی مالیاتی مودیان مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه که در اثر وقوع زلزله بیش از ۵۰ درصد اموال آن‌ها از بین رفته است، بخشیده می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۹.۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن را تصویب کرد، اظهارداشت: بر این اساس بدهی مالیات بر درآمد مودیان مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که بیش از ۵۰ درصد اموال آن‌ها در اثر وقوع زلزله از بین رفته است، با رعایت ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶۵) قانون مالیات‌های مستقیم بخشوده می‌شود.

تقوی نژاد در خصوص نحوه تعیین خسارات وارده به مناطق زلزله زده، عنوان کرد: در مواردی که خسارت به یک منطقه از کشور وارد شود میزان خسارت وارده با توجه به این که در محدوده یک «بخش» یا یک «شهر» واقع شده باشد، توسط کمیسیون مربوطه تعیین و اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: مودیان محترم مالیاتی مناطق زلزله زده می توانند به منظور جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی ظرف 6 ماه از تاریخ وقوع حادثه درخواست خود مبنی بر استفاده از تسهیلات مالیاتی را به اداره امور مالیاتی محل وقوع حادثه تسلیم کنند.