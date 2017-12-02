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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۸

رئیس پلیس آگاهی گیلان:

شناسایی راهزنان جاده های گیلان/جستجو برای ۳متهم دیگر ادامه دارد

شناسایی راهزنان جاده های گیلان/جستجو برای ۳متهم دیگر ادامه دارد

رشت-رئیس پلیس آگاهی گیلان از شناسایی راهزنان جاده های استان به ویژه جاده فومن- سراوان خبرداد و گفت: یک متهم دستگیر و جستجوها برای دستگیری سه متهم دیگر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ فرهاد فلاح کریمی اظهار کرد: چهار راهزن که شبانه در جاده های گیلان به ویژه جاده فومن – سراوان رشت از خودروهای باری در حال حرکت سرقت می کردند هنگام سرقت در جاده فومن – صومعه سرا شناسایی شدند.  

وی با اشاره به شگردهای دزدی این افراد، افزود: سارقان در مواقعی که سرعت خودروهای باری کم بود خود را به قسمت بار می رساندند و کالاهای سرقت را به خودروهای همدستانشان که پشت و یا کنار خودروهای باری حرکت می کردند انتقال می دانند.    

رئیس پلیس آگاهی گیلان در ادامه به دستگیری یک نفر از متهمان که راننده یک پژو ۴۰۵ بوده اشاره و خاطرنشان کرد: سه همدست دیگ این متهم نیز  در جنگل های اطراف این جاده متواری شدند که تلاش برای شناسایی و دستگیری آنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد : بر اساس اعتراف متهم دستگیر شده و تحقیقات اولیه ، سه راهزن دیگر اهل استان کهکیلویه و بویر احمد هستند که ۱۰ روز پیش در شهر فومن یک خانه اجاره کرده تا اموال سرقتی را به آنجا منتقل کنند.

سرهنگ فلاح کریمی ادامه داد: از خانه سارقان،  دو تُن برنج، مقدار زیادی سیگار، پوشاک، قطعات خودرو و مواد غذایی کشف و ضبط شد.

کد مطلب 4160798

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