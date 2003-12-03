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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۴۹

معاون پژوهشي ميراث فرهنگي بوشهر در گفت و گو با "مهر":

فصل دوم كاوش در محوطه " چرخاب دشتستان " آغاز مي شود

فصل دوم كاوش و تحقيقات علمي ، در محوطه تاريخي " چرخاب دشتستان" اواخر آذر ماه امسال ، توسط باستان شناسان ميراث فرهنگي آغاز مي شود .

مرضيه  منصوري زاده ، معاون پژوهشي ميراث فرهنگي بوشهر ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر"، ضمن بيان اين مطلب و با اعلام اينكه محوطه تاريخي " چرخاب دشتستان "  با نزديك به نيم كيلومتر مساحت ، در يك نخلستان شخصي قرار دارد ، اظهار داشت : سال گذشته در اين محوطه كاوشي انجام شد كه طي آن ته ستونهاي كاخي مربوط به كورش بزرگ ، كشف شد.
وي  همچنين  با اشاره  به اينكه ،  بدنبال اين كشفيات ، سيطره  هخامنشي ها بر روي  خليج فارس به  اثبات رسيده  است ، گفت : اين محوطه ، آخرين  منطقه اي  بوده  است كه هخامنشيان  در آنجا ساكن شده  و از موقعيت  ويژه  نزديكي به  دريا، به نفع خود استفاده  مي كرده اند.
وي تصريح كرد : اين محوطه هم اكنون تحت حفاظت ميراث فرهنگي است و از آنجا كه مالك شخصي دارد، توسط مالك و همچنين نگهبانان ميراث فرهنگي ، مورد حراست و حفاظت مناسب قرار دارد.
منصوري زاده  در ادامه ، با اعلام اينكه فصل دوم كاوش در محوطه تاريخي " چرخاب دشتستان" ، اواخر آذر ماه، توسط باستان شناسان ميراث فرهنگي آغاز مي شود ، افزود: اين فصل از كاوش ، سه ماه خواهد بود و پيش بيني مي شود نتايج ارزشمندي در زمينه هويت تاريخي و فرهنگي منطقه وساكنان آن و همچنين معماري بناها، به دست آيد .
وي يادآورشد : اين محوطه تاريخي ، كه در شهرستان دشتستان بوشهر قرار دارد ، سال 1380 ، با شماره 4041 ، در فهرست آثار ملي ايران ، به ثبت رسيده است.

کد مطلب 41608

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