فصل دوم كاوش در محوطه " چرخاب دشتستان " آغاز مي شود

مرضيه منصوري زاده ، معاون پژوهشي ميراث فرهنگي بوشهر ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي " مهر"، ضمن بيان اين مطلب و با اعلام اينكه محوطه تاريخي " چرخاب دشتستان " با نزديك به نيم كيلومتر مساحت ، در يك نخلستان شخصي قرار دارد ، اظهار داشت : سال گذشته در اين محوطه كاوشي انجام شد كه طي آن ته ستونهاي كاخي مربوط به كورش بزرگ ، كشف شد.

وي همچنين با اشاره به اينكه ، بدنبال اين كشفيات ، سيطره هخامنشي ها بر روي خليج فارس به اثبات رسيده است ، گفت : اين محوطه ، آخرين منطقه اي بوده است كه هخامنشيان در آنجا ساكن شده و از موقعيت ويژه نزديكي به دريا، به نفع خود استفاده مي كرده اند.

وي تصريح كرد : اين محوطه هم اكنون تحت حفاظت ميراث فرهنگي است و از آنجا كه مالك شخصي دارد، توسط مالك و همچنين نگهبانان ميراث فرهنگي ، مورد حراست و حفاظت مناسب قرار دارد.

منصوري زاده در ادامه ، با اعلام اينكه فصل دوم كاوش در محوطه تاريخي " چرخاب دشتستان" ، اواخر آذر ماه، توسط باستان شناسان ميراث فرهنگي آغاز مي شود ، افزود: اين فصل از كاوش ، سه ماه خواهد بود و پيش بيني مي شود نتايج ارزشمندي در زمينه هويت تاريخي و فرهنگي منطقه وساكنان آن و همچنين معماري بناها، به دست آيد .

وي يادآورشد : اين محوطه تاريخي ، كه در شهرستان دشتستان بوشهر قرار دارد ، سال 1380 ، با شماره 4041 ، در فهرست آثار ملي ايران ، به ثبت رسيده است.