ساماندهی پسماندهای قزوین نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز شنبه در جلسه ساماندهی پسماندهای استان که با حضور سیده حمیده زرآبادی نماینده استان در مجلس شورای اسلامی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: موضوع محیط زیست در همه ابعادش اهمیت زیادی دارد چون با سلامت انسانها ارتباط دارد و ما نیز باید این موضوع را جدی بگیریم.

استاندار قزوین تصریح کرد:مدیریت پسماند در بخش های خانگی، صنعتی و بیمارستانی در سلامت محیط زیست تاثیرگذار است و از مدیران انتظار داریم با نگاه کارشناسی در جلسات ابعاد فنی موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا نتایج کار دیده شود.

وی گفت: در استان قزوین اقدامات خوبی برای ساماندهی زباله صورت گرفته اما باید با استفاده از بخش خصوصی این وضعیت بهبود یابد.

استاندار با اشاره به ضرورت همکاری همه مدیران دستگاههای اجرایی اظهارداشت: باید ساماندهی زباله های شهری و روستایی با جدیت بیشتری از سوی مدیران ادارات پیگیری شود تا بسرعت شاهد اقدامات موفقی در این عرصه باشیم.