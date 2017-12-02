رشد۵۴ درصدی اعتبارات رودسر/جدیت در اجرای پروژه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانبازی ظهر یکشنبه درجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان رودسر، اظهار کرد: بودجه عمرانی شهرستان رودسر در سال جاری ۵۴ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بودجه امسال شهرستان رودسرد از محل منابع استانی بیش از ۳۰ میلیاردتومان است، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است.

فرماندار رودسر با اشاره به تخصیص اعتبارات شهرستان از محل های تملک دارایی ها، دو درصد نفت و گاز و ماده ۱۸۰، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه در سطح شهرستان رودسر باید به گونه ای تعریف شود که نیاز به اصلاح موافقت نامه ها نبوده زیرا این موضوع روند کار اجرا پروژه را با کندی مواجه می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه به عنوان نماینده عالی دولت ناظر اجرای برنامه ها و سیاست گذاری های انجام گرفته در سطح شهرستان است، اجرای برنامه ها و پروژه ها بر عهده دستگاه های اجرایی است که مدیران با دوری از حواشی تنها بر روی رسیدن به اهداف تعیین شده متمرکز شوند.

جانبازی همچنین از اختصاص۲.۵ میلیارد تومانی از محل اعتبارات بحران برای این شهرستان اشاره و تصریح کرد: تاکنون تسهیلاتی استانی برای هیچ شهرستانی پرداخت نشده که امیدواریم بزودی این امر با برنامه ریزی انجام شوند.

وی با بیان اینکه این پروژه ها درقالب ۴۱ دستگاه تعریف شده است، ادامه داد: در ۲۹ دستگاه تبادل موافقت نامه انجام شده است.