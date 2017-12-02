واقعه غدیر مظلوم واقع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم زندی معاون پژوهشی مؤسسه غدیر شناسی ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد حضرت رسول اعظم (ص) پیامبر مهربانی ها، درباره معاونت پژوهش در مؤسسه غدیر شناسی ضمن ارائه توضیحاتی درباره فعالیت های پژوهشی مؤسسه ،انجام پژوهش را از گامهای اساسی جهت نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک جامعه دانستند و اضافه کردند: استقلال هر جامعه بر تحقیق و پژوهش ،تولید علم و افزایش دانش بشری استواراست.

این مقام مسئول در موسسه غدیرشناسی با اشاره به اهمیت موضوع غدیر و ولایت و با در نظر گرفتن مظلومیت این واقعه در بین مسلمین، عنوان کرد که موسسه غدیرشناسی چندین سال است به صورت جدی و منظم، کارگاه هایی را در سراسر کشور برگزارمی نماید.

زندی در ادامه با اشاره به فعالیت های خود در معاونت پژوهش تصریح کرد: با در نظر گرفتن هجمه های موجود در جامعه وتلاش برای از بین رفتن وحدت بین شیعه و سنی ، انجام امور پژوهشی متناسب با فضای کارگاه ها و شرایط موجود در جهت وحدت بشتر شیعه و سنی پرداخته میشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ولایت امیرالمؤمنین (ع) و اثبات این مسئله با کمک از بحث غدیر اشاره داشت و خاطرنشان کرد:این بحث مهم نیازمند به توجه و ظرافت ویژه ای می باشد و از آنجایی که مخاطب این کارگاه­ها هموطنان اهل سنت نیز می­باشند ،افزودند: تمام سعی در احترام به عقاید این طیف گرانقدر در آموزش و پژوهش، در نظر گرفته می­شود.

زندی در ادامه مهمترین فعالیت های بخش پژوهش مؤسسه را به صورت تیتروار به شرح ذیل بیان کرد: الف -انجام مطالعات مربوط به امر پژوهش و تولید دانش‌های اسلامی و علی الخصوص در امر ولایت و غدیرپژوهی ب-انجام مطالعات بنیادی، راهبردی و مطالعات کاربردی فرابخشی مورد نیاز معاونت پژوهشی ج-تدوین سند راهبردی نظام جامع علمی ـ پژوهشی مؤسسه غدیرشناسی.

این مقام مسئول مهمترین برنامه های آینده معاونت پژوهش موسسه غدیرشناسی را ایجاد و راه اندازی شبکه پرسش و پاسخ مسایل اعتقادی و ایجاد پایگاه علمی مستدل و قوی برای پاسخگویی به شبهات تخصصی در امر ولایت و غدیر دانست و همچنین از ارائه طرح هایی به سازمان صداو سیما در زمینه تهیه مطالب مناسب صوتی و تصویری در پاسخگویی به هجمه های اعتقادی، در آینده نزدیک خبر داد.

زندی در پایان سخنان خود در زمینه تعامل با سار نهادها این طور عنوان کرد:توجه به فراگیر بودن امر آموزش به واسطه کارگاه­های غدیرپژوهی در کل کشور ما در ارتباط با سازمان ها و نهادهای گسترده­ای از قبیل آموزش و پرورش، سپاه، بیت الزهرا و دانشگاه ها و... می باشیم و در آینده نزدیک تعاملات به صورت نزدیک تر و گسترده تر خواهد شد.

معاون پژوهشی موسسه غدیرشناسی در بخش پایانی سخنان خود گفت: با استمداد و مدد امیرالمؤمنین و با حمایت مسئولین بتوانیم موضوع غدیر و بحث ولایت امیرالمؤمنین را در بین همۀ کشورهای اسلامی گسترش دهیم و این بحث را از غربت درآورده و گَرد مرور زمان و فراموشی را بزدایم.