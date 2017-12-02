  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۰

معاون وزیر صنعت خبرداد؛

واحدهای آسیب دیده مناطق زلزله زده در اولویت پرداخت تسهیلات

واحدهای آسیب دیده مناطق زلزله زده در اولویت پرداخت تسهیلات

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت:واحدهای تولیدی آسیب دیده در زلزله در اولویت پرداخت تسهیلات قرار خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، صادق نجفی در جریان بازدید از زیر ساخت های شهرکهای صنعتی  استان کرمانشاه، در نشست مشترک با استاندار این استان بیان داشت: پیرو سفر معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان حضور پیدا کرده‌ایم تا مصوبات این سفر را  به صورت عملیاتی پیگیری کنیم.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از پای کار آمدن انجمن‌های تخصصی برای کمک به مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: انجمنهای تخصصی صنایع سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و گچ به ترتیب ۱۰ هزار تن سیمان، ۴ هزارتن آهن آلات، ۲۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک و ۲۰ هزار تن گچ را برای بازسازی صنایع آسیب دیده کمک خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در بازدید و دیداری که امروز از صنایع خواهیم داشت اولویت بندی خواهیم کرد و واحدهایی که بازار کار دارند را در اولویت دریافت تسهیلات خواهیم گذاشت.

همچنین در این نشست، استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبه اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی اشتغال زایی به واحدهای صنعتی آسیب دیده در زلزله گفت: در سفر  معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت معدن و تجارت به این استان  مصوبات خوبی پیشنهاد وبه تصویب رسید.

هوشنگ بازوند افزود:در ارائه تسهیلات و کمک ها باید واحدهای تولیدی  آسیب دیده اولویت بندی شود تا واحدهایی که مستحق هستند از آن تسهیلات ۴ درصدی بهره ببرند.

کد مطلب 4160827

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها