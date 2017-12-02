واحدهای آسیب دیده مناطق زلزله زده در اولویت پرداخت تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، صادق نجفی در جریان بازدید از زیر ساخت های شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه، در نشست مشترک با استاندار این استان بیان داشت: پیرو سفر معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان حضور پیدا کرده‌ایم تا مصوبات این سفر را به صورت عملیاتی پیگیری کنیم.

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از پای کار آمدن انجمن‌های تخصصی برای کمک به مناطق زلزله زده خبر داد و گفت: انجمنهای تخصصی صنایع سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک و گچ به ترتیب ۱۰ هزار تن سیمان، ۴ هزارتن آهن آلات، ۲۰ هزار متر مربع کاشی و سرامیک و ۲۰ هزار تن گچ را برای بازسازی صنایع آسیب دیده کمک خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در بازدید و دیداری که امروز از صنایع خواهیم داشت اولویت بندی خواهیم کرد و واحدهایی که بازار کار دارند را در اولویت دریافت تسهیلات خواهیم گذاشت.

همچنین در این نشست، استاندار کرمانشاه با اشاره به مصوبه اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ۱.۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی اشتغال زایی به واحدهای صنعتی آسیب دیده در زلزله گفت: در سفر معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت معدن و تجارت به این استان مصوبات خوبی پیشنهاد وبه تصویب رسید.

هوشنگ بازوند افزود:در ارائه تسهیلات و کمک ها باید واحدهای تولیدی آسیب دیده اولویت بندی شود تا واحدهایی که مستحق هستند از آن تسهیلات ۴ درصدی بهره ببرند.