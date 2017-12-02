نمایش «سون سی» راهی سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت انتخاب آثار برگزیده جشنواره‌های استانی جشنواره تئاتر فجر، شامل سیامک احصایی، رضا گوران، نیما حسندخت، غلامرضا یاری و خانم الهام کردا نتایج نهایی این بخش را اعلام کردند که تئاتر «سون سی» برگزیده جشنواره تئاتر استانی فارس به جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

بر اساس نتایج اعلامی از میان ٦٠ اثر بررسی شده، ٢٠ اثر از ٢٠ استان کشور برای شرکت در جشنواره معرفی شدند. همچنین ١٠ اثر دیگر نیز برای اجرا در جشنواره فجر استانی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس فراخوان جشنواره ظرفیت آثار این بخش ١٥ اثر اعلام شده بود، اما با موافقت دبیر این دوره از جشنواره ظرفیت آثار برگزیدگان استانی برای شرکت در جشنواره سی‌وششم به ٢٠ اثر افزایش یافت.