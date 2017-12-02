به گزارش خبرنگار مهر، پس از بارش هایی که هفته گذشته در برخی از نقاط استان فارس رخ داد، این استان پدیده باران را نداشت و این هفته نیز خبری از بارش نیست تا مردم استان همچنان چشم به آسمان بدوزند.

بر اساس پیش بینی هفته ای هواشناسی فارس روز یکشنبه برای فارس آسمان صاف و غبار صبحگاهی همراه با وزش باد و افت قابل ملاحظه دمای شبانه همراه با یخبندان سطح زمین پیش بینی شده است.

هواشناسی فارس برای روز دوشنبه نیز آسمان صاف و غبار صبحگاهی همراه با وزش باد و افت قابل ملاحظه دمای شبانه همراه با یخبندان سطح زمین پیش بینی کرده است.

همچنین برای روز سه شنبه و چهارشنبه نیز آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد برای استان پیش بینی شده است.

برای روز پنجشنبه آسمان صاف تا کمی ابری در برخی نقاط وزش باد نسبتاً شدید در بعدازظهر با افزایش موقتی ابر پیش بینی شده و برای روز جمعه نیز پیش بینی ها شامل آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی نقاط وزش باد نسبتاً شدید در نواحی شمالی با افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده است.

بر اساس تحلیل های اداره هواشناسی فارس، میاگین بارش‌ها در سال زراعی جاری تاکنون نیز ۲۴ میلی متر بوده است.