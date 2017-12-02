جلسه هیئت علمی مؤسسه مهد قرآن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هیئت علمی مؤسسه کشوری مهد قرآن اساتید سید مهدی سیف، محمد حسین سعیدیان ، حشمتی ، عبایی ، حنیفی و محمود کریمی و سید محمود چاوشی مدیر مؤسسه حضور داشتند .

در ابتدای جلسه یاد و خاطره تلاش و مجاهدت های علمی آموزشی استاد مرحوم سید مهدی فاطمیان و استاد مرحوم سید هادی محدث از اعضای هیئت علمی مؤسسه گرامی داشته شد و در ادامه موارد آموزشی، ستادی ، تخصصی ، پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

به گفته معاونت آموزش و دبیر جلسات ،مهم ترین مباحث پیرامون تعیین وضعیت مردودین ادوار هفت تا نهم آزمون‌های حفظ کل "ترنم وحی" ، تکریم و توجه به قهرمانان قرآنی و نخبه پروری ، بررسی راهکارهای استمرار آموزش ضمن خدمت اساتید ، مربیان و حفاظ کل ، به کارگیری آموزش فضای مجازی و آنلاین ، حفظ رویکرد آموزشی مؤسسه مهد قرآن ، بازبینی و آسیب شناسی رفع نواقص و اشکالات روند برنامه‌های آموزشی ، تهیه بانک اطلاعات از اساتید ، مربیان و حافظان قرآن از جمله تصمیمات و راهکارهای اتخاذ شده جلسه هیئت علمی مؤسسه مهد قرآن بود .

محمود کریمی با اشاره به حضور نخبگان قرآن در بین اعضای هیئت علمی مؤسسه مهدقرآن تصریح کرد در جلسه هیئت علمی همچنین مقرر شد از استاد سعیدیان ، استاد سیف و استاد حنیفی درخواست شود که در خصوص آموزش ترتیل قرآن برنامه ریزی نمایند و در چند سطح و سبک ارائه شود و به موضوع وقف و وصل ها ، سبک مکتب تلفیقی (ترتیل و تحقیق) ، دور تلاوت توجه شود و باید یک تلاوت مرجع ترتیل داشته باشیم . مثلاً حفاظ با ترتیل تفهیمی مانند ترتیل مرحوم حصری آشنا شوند و حداقل سه دور ختم قرآن داشته باشند .