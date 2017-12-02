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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۷

جلسه هیئت علمی مؤسسه مهد قرآن برگزار شد

جلسه هیئت علمی مؤسسه مهد قرآن برگزار شد

جلسه هیئت علمی مؤسسه کشوری مهد قرآن با حضور اعضاء در دفتر حجت الاسلام فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیئت امناء این مؤسسه برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه  هیئت علمی مؤسسه کشوری مهد قرآن اساتید سید مهدی سیف، محمد حسین سعیدیان ، حشمتی ، عبایی ، حنیفی و محمود کریمی و سید محمود چاوشی مدیر مؤسسه حضور داشتند .

در ابتدای جلسه یاد و خاطره تلاش و مجاهدت های علمی آموزشی استاد مرحوم سید مهدی فاطمیان و استاد مرحوم سید هادی محدث از اعضای هیئت علمی مؤسسه گرامی داشته شد و در ادامه موارد آموزشی، ستادی ، تخصصی ، پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

به گفته معاونت آموزش و دبیر جلسات ،مهم ترین مباحث پیرامون تعیین وضعیت مردودین ادوار هفت تا نهم آزمون‌های حفظ کل "ترنم وحی" ، تکریم و توجه به قهرمانان قرآنی و نخبه پروری ، بررسی راهکارهای استمرار آموزش ضمن خدمت اساتید ، مربیان و حفاظ کل ، به کارگیری آموزش فضای مجازی و آنلاین ، حفظ رویکرد آموزشی مؤسسه مهد قرآن ، بازبینی و آسیب شناسی رفع نواقص و اشکالات روند برنامه‌های آموزشی  ، تهیه بانک اطلاعات از اساتید ، مربیان و حافظان قرآن از جمله تصمیمات و راهکارهای اتخاذ شده جلسه هیئت علمی مؤسسه مهد قرآن بود .

محمود کریمی با اشاره به حضور نخبگان قرآن در بین اعضای هیئت علمی مؤسسه مهدقرآن تصریح کرد در جلسه هیئت علمی همچنین مقرر شد از استاد سعیدیان ، استاد سیف و استاد حنیفی درخواست شود که در خصوص آموزش ترتیل قرآن برنامه ریزی نمایند و در چند سطح و سبک ارائه شود و به موضوع وقف و وصل ها ، سبک مکتب تلفیقی (ترتیل و تحقیق) ، دور تلاوت توجه شود و باید یک تلاوت مرجع ترتیل داشته باشیم . مثلاً حفاظ با ترتیل تفهیمی مانند ترتیل مرحوم حصری آشنا شوند و حداقل سه دور ختم قرآن داشته باشند .

کد مطلب 4160840
سارا فرجی

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