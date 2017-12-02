به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: اوضاع در صنعا عادی است.

وی افزود: با جدیت با کسانی که به دنبال بی ثباتی در صنعا باشند برخورد خواهد شد و در عین حال به تلاش های میانجی گری فرصت داده می شود. تلاش های حکما و عقلا و بزرگان برای کنترل اوضاع در صنعا را مورد حمایت قرار می دهیم.

الصماد بیان کرد: از همه گروههای سیاسی و مردم یمن می خواهیم که صبر پیشه کنند و به سوی فتنه نروند. از حکما و عقلا نیز می خواهیم به مسئولیت و نقش خود عمل کنند. خواستار مقابله با تفرقه هستیم و بر همکاری با طرفهای رسمی برای حفظ امنیت و ثبات و به شکست کشاندن طرح های دشمن تاکید داریم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: از همه شهروندان و قبایل می خواهیم که به مقابله با دشمن و به شکست کشاندن طرح های آن بپردازند. خواستار روی آوردن به تعقل و منطقه و سوق داده نشدن به سوی فتنه ای که به نفع دشمن است و همکاری با کمیته های میانجی گری هستیم.

وی افزود: مقر سفارتخانه و هیئت های دیپلماتیک در صنعا امن است و نگرانی از این بابت وجود ندارد. از ارتش و نیروهای امنیتی می خواهیم که برای تثبیت امنیت در آمادگی کامل باشند و اجازه اقدامات مخل حاکمیت کشور را ندهند.

الصماد از دعوت عبدالملک بدر الدین الحوثی رهبر انصارالله یمن مبنی بر ضرورت توجه به حکمت تمجید کرد.

الصماد تاکید کرد: نیروهای امنیتی به تلاش های خود برای برقرای امنیت و ثبات ادامه می دهند با هر اقدام بی ثبات کننده ای به طور جدی برخورد می شود.