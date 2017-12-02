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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

رئیس شورای عالی سیاسی یمن:

اوضاع صنعا عادی است/یمنی‌ها به سوی فتنه نروند

اوضاع صنعا عادی است/یمنی‌ها به سوی فتنه نروند

رئیس شورای عالی سیاسی یمن ضمن عادی توصیف کردن اوضاع صنعا از برخورد جدی نیروهای امنیتی با هر اقدام بی ثبات کننده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: اوضاع در صنعا عادی است.

وی افزود: با جدیت با کسانی که به دنبال بی ثباتی در صنعا باشند برخورد خواهد شد و در عین حال به تلاش های میانجی گری فرصت داده می شود. تلاش های حکما و عقلا و بزرگان برای کنترل اوضاع در صنعا را مورد حمایت قرار می دهیم.

الصماد بیان کرد: از همه گروههای سیاسی و مردم یمن می خواهیم که صبر پیشه کنند و به سوی فتنه نروند. از حکما و عقلا نیز می خواهیم به مسئولیت و نقش خود عمل کنند. خواستار مقابله با تفرقه هستیم و بر همکاری با طرفهای رسمی برای حفظ امنیت و ثبات و به شکست کشاندن طرح های دشمن تاکید داریم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: از همه شهروندان و قبایل می خواهیم که به مقابله با دشمن و به شکست کشاندن طرح های آن بپردازند. خواستار روی آوردن به تعقل و منطقه و سوق داده نشدن به سوی فتنه ای که به نفع دشمن است و همکاری با کمیته های میانجی گری هستیم.

وی افزود: مقر سفارتخانه و هیئت های دیپلماتیک در صنعا امن است و نگرانی از این بابت وجود ندارد. از ارتش و نیروهای امنیتی می خواهیم که برای تثبیت امنیت در آمادگی کامل باشند و اجازه اقدامات مخل حاکمیت کشور را ندهند.

الصماد از دعوت عبدالملک بدر الدین الحوثی رهبر انصارالله یمن مبنی بر ضرورت توجه به حکمت تمجید کرد.

الصماد تاکید کرد: نیروهای امنیتی به تلاش های خود برای برقرای امنیت و ثبات ادامه می دهند با هر اقدام بی ثبات کننده ای به طور جدی برخورد می شود.

کد مطلب 4160854

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