اهدای دو تخته فرش در بشرویه به ستاد بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر حدادیان مسئول ستاد عتبات عالیات شهرستان بشرویه ظهر شنبه در مراسم اهدا یک تخته فرش برای بازسازی عتبات عالیات گفت: دو تخته فرش ۱۸ متری جمعا در ۳۶ مترمربع به همت بانوان شهرستان بشرویه به عتبات عالیات اهدا شد.

وی بیان کرد: بیش از یک هزار بانوی بشرویه ای علاقه مند به ائمه اطهار برای بافت این دو تخته فرش هشت ماه تلاش کردند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بشرویه گفت: ارزش ریالی این دو فرش جمعا بیش از ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از فروش این دوتخته فرش برای ساخت صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف و صحنی در کاظمین هزینه خواهد شد.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بشرویه بیان کرد: در حال حاضر هزار بانوی علاقه مند به ائمه اطهار در یک کارگاه قالی بافی در بشرویه مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: در روستاهای ارسک، خانیک، خدافرید و... نیز زنان روستایی در امر بافت فرش برای عتبات عالیات تلاش می کنند.

حجت الاسلام حدادیان گفت: سال گذشته تعداد ۸ تخته فرش به عتبات عالیات از بشرویه اهدا شد و امسال نیز در حال حاضر ۷ تخته فرش در حال بافت می باشد.