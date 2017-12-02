توسعه همه جانبه استان ایلام نیازمند همراهی رسانه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در دیدار با اعضای خانه مطبوعات استان اظهار داشت: اعتقاد راسخ دارم در جامعه ای که دارای رسانه های پویا و فعال باشد، مردم آن خواهند توانست مطالبات و خواسته های خود را از مسئولان پیگیری و حقوق خود را استیفا کنند.

وی افزود: در این میان باید رابطه ای دوسویه میان رسانه ها و روابط عمومی دستگاه ها برقرار باشد تا با همراهی و بیان پیشنهادات و انتقادات ضمن برطرف کردن نارسایی ها در جهت رفع مشکلات مردم گام برداریم.

استاندار ایلام یکی از مهم ترین نگرانی های اهالی رسانه را تامین معیشت آنان ذکر کرد و گفت: اید عدالت در توزیع آگهی ها متناسب با وضعیت نشریه ها رعایت و به شکل متمرکز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان توزیع شود.

سلیمانی اضافه کرد: برای استفاده از ظرفیت های بالقوه استان، علاوه بر رسانه ها، محققین، متخصصین، دانشگاه ها و سایر افراد و دستگاههای مرتبط با توسعه فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه سنجش افکار عمومی در رسانه ها باید با روش های علمی باشد، افزود: رسانه ها و مطبوعات باید محور و مبنای خود را تحلیل های علمی و مبتنی بر واقعیت قرار دهند.