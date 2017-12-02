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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۵

اردوغان: دادگاه های آمریکا نمی توانند ترکیه را محاکمه کنند

اردوغان: دادگاه های آمریکا نمی توانند ترکیه را محاکمه کنند

رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه دراظهاراتی در خصوص محاکمه «رضا ضراب» و چند بانکدار ترک در آمریکا عنوان داشت که دادگاه های ایالات متحده نمی توانند ترکیه را محاکمه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رجب طیب اردوغان» با اشاره به پرونده «رضا ضراب» و «هالک بانک» در آمریکا عنوان داشت: پرونده دادگاه‌ آمریکا در خصوص ضراب و هالک بانک ساختگی است. بیهوده تلاش نکنند، ما ریگی به کفش نداریم که نگران باشیم. 

در همین رابطه مقامات آنکارا اعلام کرده اند که بابت محاکمه «رضا ضراب» تاجر ایرانی- ترکیه ای در دادگاهی در آمریکا، شکایتی علیه این کشور به سازمان ملل ارائه خواهند کرد.

این مقامات می گویند که دادگاههای آمریکا نمی توانند اتباع ترکیه را محاکمه نمایند.

به گفته آنها پرونده اتهامات رضا ضراب به یک «بازی سیاسی علیه آنکارا» تبدیل شده است.

مقامات ترکیه ادعا می کنند که قاضی پرونده رضا ضراب با گروه «گولن» در ارتباط است؛ گروهی تحت رهبری «فتح الله گولن» واعظ ترک تبار که از سال ۱۹۹۹ در تبعیدی خودخواسته در ایالت پنسیلوانیا آمریکا اقامت دارد و به سازماندهی کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه- ۲۰۱۶- متهم است.

لازم به ذکر است، چهارشنبه گذشته (۸ آبان ماه) دادگاهی در آمریکا که مسئول رسیدگی به پرونده اتهامات رضا ضراب تاجر طلای ایرانی- ترکیه ای است، اعلام کرد که وی با قبول اتهامات خود قصد دارد علیه «هاکان آتیلا» معاون سابق مدیرعامل «هالک بانک» ترکیه شهادت دهد.

کد مطلب 4160862
عبدالحمید بیاتی

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