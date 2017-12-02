مدیران چهارمحال و بختیاری در مسیر جذب اعتبارات حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: باید اعتبارات و پروژه های چهارمحال و بختیاری ظرف مدت ۱۰ روز تعیین تکلیف و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی موظفند با برنامه ریزی و اقدامات مطلوب در جذب اعتبارات تلاش کنند و نباید فرصت های پیش رو را با بی برنامگی از دست داد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هر یک از ادارات موظفند برنامه های مدون و قابل قبولی برای جذب اعتبارات داشته باشند و باید بعد از اعلام بودجه با راهکارهای مناسب سعی در تحقق اعتبارات داشته باشند.

وی تاکید کرد: مدیران باید به دور از هر گونه بهانه جویی و دلایل مختلف بودجه های مشخص شده را جذب کنند و همچنین سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری باید دلایل این دستگاه‌ها را مشخص و ارائه کند.

افزایش سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری ضروری است

اقبالی یادآور شد: فرمانداران و مسئولان مرتبط باید با دقت و هماهنگی های لازم، بر نحوه اجرای پروژه‌های در دست اقدام نظارت کافی داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: باید در واگذاری پروژه‌ها اولویت با سرمایه گذاران استان باشد و امتیازات خاصی برای آنها در نظر گرفته شود.

اقلام مورد نیاز در چهارمحال و بختیاری از تولیدات داخل تامین شود

وی اظهار داشت: همچنین باید اقلام مورد نیاز در چهارمحال و بختیاری از تولیدات داخل این استان تامین شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در صورت کیفیت پایین محصولات مورد نظر، تولیدکننده موظف است کیفیت محصول خود را بالا ببرد.