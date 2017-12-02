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۱۱ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۰

«سرزمین آفتابگردان» عماد توحیدی منتشر شد

«سرزمین آفتابگردان» عماد توحیدی منتشر شد

نسخه صوتی کنسرت «سرزمین آفتابگردان» که در شهر کیف پایتخت اوکراین با همکاری آهنگساز و نوازنده ایرانی عماد توحیدی و نوازندگان موسیقی اوکراین برگزار شده است، توسط انتشارات نی داوود منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت «سرزمین آفتابگردان» که در شهر کیف پایتخت اوکراین با همکاری آهنگساز و نوازنده ایرانی عماد توحیدی و نوازندگان موسیقی اوکراین برگزار شده است. در این کنسرت عماد توحیدی نوازندگی شماری از سازهای کوبه ای ایران را بر روی قطعاتی از موسیقی نواحی مختلف اوکراین بر عهده داشته است.

دیگر نوازندگان این کنسرت اولگا رازکولوتکا نوازنده باندورا، یوری یاتسنکو نوازنده کوبزا، سرگی رادیون نوازنده سوپیلکا و ویتالی خورنژی نوازنده سیمبال بودند.

این آلبوم شامل سیزده قطعه از جمله دودنتسووکا، چه مهتابی شبی، مرغابی در برکه، قایق شناور، در کوهپایه، هپ هاهپ، اوکارینا، بوکووینا و ماه در آسمان و ... است که همزمان در ایران و اوکراین منتشر شده است.

کد مطلب 4160870
فریبرز دارایی

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