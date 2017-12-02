دستگیری پلیس قلابی با اسلحه پلاستیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد ضرغام آذین با بیان این مطلب گفت: عوامل گشت کلانتری حین گشت زنی در خیابان دولت به یک نفر مشکوک شدند که با یونیفرم پلیس در اطراف مراکز خرید حضور شد.

وی ادامه داد: پس از بررسی با توجه به تناقض گویی هایش در خصوص علت حضوردر محل و پوشیدن لباس فرم پلیس بازرسی بدنی از وی صورت گرفت که یک قبضه اسلحه پلاستیکی به همراه تجهیزات قلابی پلیسی کشف شد. در این حین یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس مدعی شد لحظاتی قبل درحال تردد در محل بودم که متهم دستگیر شده با مراجعه نزد وی و معرفی خود به عنوان مامور پلیس قصد اخاذی داشت که سریعا قصد تماس با ۱۱۰ را داشتم که متهم با اطلاع از این موضوع ازمحل متواری شد.

رییس کلانتری ۱۲۴قلهک افزود: متهم قصد به دام انداختن طعمه دیگری را داشت که توسط پلیس دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

سرگرد آذین با تقدیر از هوشیاری این شهروند اظهار داشت همشهریان عزیز در صورت مشاهده این گونه موارد مشکوک سریعا موضوع را به ۱۱۰ اطلاع دهند تا با مراجعه ماموران پلیس اقدامات این دسته از مجرمان ناکام شود.