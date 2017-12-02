زلزله ۴.۱ ریشتری بار دیگر هجدک در کرمان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زلزله ۴.۱ ریشتری دقایقی قبل هجدک در استان کرمان را لرزاند.

این زلزله در ۳۰ کیلومتری هجدک (کرمان)، ۴۳ کیلومتری چترود (کرمان) و ۵۰ کیلومتری کاظم آباد (کرمان) در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داد.