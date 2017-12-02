توسعه ورزش تیراندازی در کشور نیازمند سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی دادگر ظهر شنبه در مراسم برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیئت ورزش دو ومیدانی اظهار داشت: فدراسیون تیراندازی کشور یکی از مجهزترین فدراسیون‌ها است و استان چهارمحال و بختیاری در زمینه تیراندازی دارای ظرفیت های قابل توجهی است.

وی در ادامه گفت: برای توسعه و تقویت رشته ورزشی تیراندازی باید در این حوزه سرمایه‌گذاری شود چراکه با تحقق این مهم می توان در ورزش تیراندازی موفق تر وارد عمل شد.

رئیس فدراسیون تیراندازی تصریح کرد: هدف فدراسیون تیراندازی قهرمان‌پروری و حفاظت از محیط زیست است و همچنین رشته تیراندازی جز سه رشته برتر، افتخارآفرین و پرمدال المپیک است.

دادگر افزود: باید با سیاست‌های توسعه‌ای ورزش و آموزشی، این رشته ورزشی را در سطح کشور حمایت کرد تا در آینده ای نزدیک شاهد افرایش قهرمانان ورزش تیراندازی باشیم.

توسعه زیرساخت های ورزش تیراندازی در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی تاکید کرد: یکی از اولویت های مهم خدمت به ورزشکاران تیراندازی و اهتزاز پرچم ایران است پس اهداف مورد نظر را به دور از هرگونه تنش و حاشیه دنبال خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون تیراندازی یادآور شد: در سال ۹۲ مبلغی بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیون ریال از وزارت ورزش برای احداث مرکزهای ورزشی به استان‌های سطح کشور تخصیص داده شد که در استان چهارمحال و بختیاری تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

دادگر با بیان اینکه یکی از اهداف مهم فدراسیون قهرمان‌پروری و حفظ محیط زیست است، عنوان کرد: شکارچیان غیرمجاز در استان ها برای تخلیه هیجانات خود و حفظ محیط زیست باید به سمت ورزش تیراندازی بروند.

مجمع انتخابات هیئت تیراندازی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی برگزار شد که مریم سلطانی از مجموع ۱۷ رأی با کسب۱۱ رأی به عنوان رئیس هیئت تیراندازی چهارمحال و بختیاری معرفی شد.